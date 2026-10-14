Армия США планирует завершить испытания первой высокоэнергетической лазерной системы для противодействия беспилотникам и передать ее военным для операций в начале 2028 года. Об этом представители армии заявили на ежегодной конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне, пишет Defense News.

В сентябре армия заключила с компанией AeroVironment контракт на 464,8 млн долларов на поставку LOCUST X3 — модульной высокоэнергетической лазерной системы, размещенной на паллете. Первый комплекс должны поставить в четвертом квартале 2027 финансового года и установить на Joint Light Tactical Vehicle.

Сроки испытаний

Руководитель программы Defensive Fires бригадный генерал Гай Йелвертон заявил, что систему стремятся как можно скорее провести через испытания, валидацию и верификацию. По его словам, предельным сроком он считает весну 2028 года, однако предпочтительным было бы передать комплекс в декабре или январе.

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Главный инженер Офиса проектов направленной энергии армии США Кирк Уильямс отметил, что военные хотели бы оставить первую установку для испытаний и обучения. В то же время, по его словам, боеспособные системы противодействия беспилотникам обычно направляют на развертывание.

Модульная конструкция

LOCUST X3 можно интегрировать на различные транспортные платформы, в частности JLTV и Infantry Squad Vehicle. По словам Уильямса, модульная конструкция должна облегчить полевое техническое обслуживание силами военнослужащих, повысить надежность системы и позволить модернизировать ее без замены всего комплекса.

Вице-президент AeroVironment по направленной энергии Джон Гаррити сообщил, что контракт предусматривает более 26 лазерных установок. Армия также продемонстрировала восемь поражений целей прототипом платформы направленной энергии во время Army Modernization Day в октябре.

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