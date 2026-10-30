Командование Сухопутных войск США в Тихоокеанском регионе разворачивает силы и технику, исходя из предположения, что в следующем году Пекин может иметь военные возможности и намерение вторгнуться на Тайвань. Об этом командующий USARPAC генерал Рональд Кларк заявил на конференции TechNet Indo-Pacific в Гонолулу, сообщает Taipei Times.

Подготовка к 2027 году

Кларк заявил, что так называемое «окно Дэвидсона» остается актуальным ориентиром для командования. Этот термин связан с предупреждением адмирала Филипа Дэвидсона, который в 2021 году заявил, что Китай может прибегнуть к военным действиям против Тайваня в течение шести лет.

По словам генерала, этот шестилетний период определяет дату, к которой американские военные должны быть готовы. Он влиял на планирование оборонного бюджета и стратегию США в Тихом океане, направленные на сдерживание или осложнение возможного вторжения.

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Ротационное размещение

В рамках инициативы Army Ready Forward командование USARPAC на ротационной основе разместило оборудование, материальные ресурсы и личный состав на островных цепях к западу от международной линии перемены дат, ближайших к Китаю.

Кларк также назвал одной из главных задач поиск баланса между сложными высокотехнологичными системами и более доступными решениями, которые можно производить массово. Особое внимание он уделил автономным системам.

Оценки намерений Пекина различаются

В 2023 году бывший директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что американская разведка располагала данными о поручении лидера Китая Си Цзиньпина подготовить Народно-освободительную армию Китая к успешному вторжению в 2027 году. В то же время в мартовской ежегодной оценке угроз Управления директора национальной разведки США отмечалось, что китайские лидеры в настоящее время не планируют вторжение на Тайвань в 2027 году и не имеют фиксированного графика достижения объединения.

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