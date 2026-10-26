Армия США отработала массовые временные захоронения — Defense News

Армия США во время учений в Фейетвилле, штат Северная Каролина, отработала массовое временное захоронение погибших на поле боя. Во второй фазе операции Dragon Covenant были задействованы инженерные подразделения, команды превентивной медицины, капелланы и специалисты по работе с человеческими останками, сообщает Defense News.

Военные проверяли, насколько быстро можно рыть и засыпать траншеи, не повреждая условные останки. Для этого использовали модели скелетов и емкости с водой, имитировавшие останки. Цель учений — сохранить возможность последующей идентификации и репатриации погибших после завершения конфликта.

Скорость работ и изменения в наставлениях

Согласно действующей доктрине Армии США, участок для временного захоронения должен состоять из пяти параллельных траншей, рассчитанных в общей сложности на 100 тел: по десять с каждой стороны траншеи. Ранее подразделения со стандартными экскаваторами могли выкопать одну траншею для десяти тел за три часа.

Во время последних учений операторы бульдозеров D6 выкапывали траншею для 20 тел в среднем за один час 15 минут. Военные подсчитали, что инженерная рота с необходимой техникой при непрерывной работе сможет выкопать и засыпать траншеи для до 2400 тел за 24 часа.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Участники также установили, что определенное наставлениями расстояние в семь футов между рядами слишком мало для прохода бульдозера без риска нарушить траншеи. Армия США заявила, что этот и другие выводы учтут в будущих доктринальных документах.

Правила обращения с останками

Американские правила предусматривают эвакуацию человеческих останков, когда это позволяют боевые условия. В то же время временное захоронение допускается в случае массовых потерь, когда перемещение погибших опасно или невозможно из-за нехватки транспорта, а также в случаях применения химического, биологического, радиологического или ядерного оружия.

Военные должны достойно обращаться с похороненными солдатами, гражданскими лицами и комбатантами противника и сохранять имеющиеся данные о них. Капелланы во время учений также готовили протоколы для ситуаций, когда невозможно проводить отдельные религиозные церемонии для каждого погибшего. Третья фаза Dragon Covenant запланирована на весну 2027 года; она должна охватить вопросы безопасности, медицинских объектов и пункта сбора останков.

Читай нас в