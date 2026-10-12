Армия США ввела специальность 390A по робототехнике — Defense News

Армия США ввела новую военную специальность 390A для техников по робототехнике и беспилотным системам. Во время церемонии в Центре и школе специальной войны имени Джона Ф. Кеннеди Армии США были представлены первые 10 специалистов категории warrant officer, сообщает Defense News.

Специалисты по автономным системам

Техники 390A будут работать экспертами по роботизированным и автономным системам. В их задачи будут входить программирование, сборка и ремонт таких систем, а также их интеграция в боевые операции.

Новых специалистов будут назначать в тактические формирования на уровне бригад и групп. Они будут консультировать командиров по применению автономных систем во время операций, а также должны оперативно предлагать решения в случае проблем с робототехникой в полевых условиях.

Армия США выделила робототехнику в самостоятельную специализацию, чтобы не возлагать на операторов сил специальных операций еще одну сложную компетенцию в дополнение к их имеющимся знаниям и задачам.

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19 недель обучения

Кандидаты на специальность 390A должны пройти 19-недельный курс. Во время обучения они должны с нуля собрать беспилотники, способные осуществлять навигацию без GPS и радиочастотных сигналов.

Согласно заявлению Армии США, роботизированные системы, созданные в рамках курса, будут полагаться прежде всего на искусственный интеллект и машинное обучение для навигации к целям. В материале также отмечается, что дроны, соединенные с оператором оптоволоконным кабелем, могут быть защищены от внешних помех сигнала, в том числе глушения.

Заместитель начальника штаба Армии США генерал Кристофер ЛаНев заявил, что армия меняет структуру сил, в том числе добавляет многодоменную оперативную группу, оснащенную автономными средствами дальнего поражения. По его словам, технические эксперты будут помогать командным группам интегрировать такие возможности в масштабах всей армии.

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