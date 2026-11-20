В США Ассоциация футболистов MLS обнародовала данные о вознаграждениях игроков, согласно которым польский футболист Роберт Левандовский занимает второе место в лиге. Его годовые выплаты составляют $19,51 млн, сообщает Interia Sport.

Второе место после Месси

По данным издания, наибольшее вознаграждение в MLS получает Лионель Месси из «Интер Майами» — $28,3 млн. Третьим в рейтинге является Антуан Гризманн, который выступает за клуб из Орландо и получает почти $14 млн.

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Указанная для Левандовского сумма включает не только гарантированную зарплату, но и выплаты за подписание контракта и другие бонусы. Гарантированная часть вознаграждения польского игрока составляет $16 млн.

Плей-офф для Чикаго

Левандовский выступает за «Чикаго Файр», который завершил регулярный сезон на четвертом месте в своей конференции. В первой стадии плей-офф команда сыграет против «Шарлотт». Первый матч запланирован на ночь с воскресенья на понедельник по польскому времени, начало — в 00:30.

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