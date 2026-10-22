В США Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) раскритиковала решение Белого дома ограничить доступ корреспондента The Independent Эндрю Файнберга к освещению деятельности президента Дональда Трампа. Как сообщает The Hill, Файнберг должен был в четверг работать представителем печатного пула и сопровождать президента, однако Белый дом отстранил его от этого дежурства.

Заявление WHCA

Президент WHCA Джекки Генрих заявила, что ассоциация решительно возражает против ограничения работы журналиста только потому, что президенту не понравились его вопросы. Она назвала это возмездием и подчеркнула, что право американцев на независимую прессу зависит от возможности журналистов работать без страха потерять доступ из-за вопросов, заданных президенту.

Позиция Белого дома

Представитель Белого дома защитил это решение, заявив, что ни один человек или журналист не имеет конституционного права на доступ в Овальный кабинет, самолет Air Force One или другие чувствительные и частные объекты. Представитель Белого дома также обвинил издания, которые, по его утверждению, лгут, фабрикуют информацию и игнорируют правду.

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Решение было принято после спора Трампа с Файнбергом в Овальном кабинете во вторник. Когда журналист начал задавать вопросы о гольф-полях, которыми владеет президент, Трамп прервал его и спросил, является ли тот больным человеком. По словам Файнберга, ранее он также спрашивал Трампа о новой правительственной линии для сообщений о мошенничестве.

Вице-президент Джей Ди Вэнс распространил видео инцидента в социальных сетях и оскорбил Файнберга в подписи. Официальный аккаунт Белого дома Rapid Response 47 также перепостил запись и использовал в подписи оскорбительное слово в отношении людей с нарушениями развития.

WHCA ранее осуждала попытки администрации Трампа ограничивать доступ репортеров из-за несогласия с освещением событий. В прошлом месяце федеральный судья обязал немедленно восстановить доступ в Белый дом журналистам CNN, MS NOW и Politico, которых до этого не допускали в учреждение.

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