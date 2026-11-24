Астрономы обнаружили самый далёкий из известных квазаров — объект J1504+6252, который исследовательская группа назвала Dún Aonghasa. Его свет происходит из времени, когда Вселенной было всего 630 миллионов лет. Как сообщает RMF24, красное смещение объекта составляет z = 8,13.

Квазар нашла группа астрономов под руководством доктора Жюльена Вольфа из Института астрономии Макса Планка в Гейдельберге и Европейской южной обсерватории. Для поиска использовали данные широкого обзора неба космического телескопа Euclid. Расстояние до объекта подтвердили с помощью обсерватории Кека, телескопа Hubble, Большого бинокулярного телескопа и космического телескопа James Webb.

Чёрная дыра массой 360 миллионов Солнц

Квазары являются чрезвычайно яркими активными ядрами галактик. Их излучение возникает, когда вещество падает к сверхмассивной чёрной дыре, нагревается и высвобождает большое количество энергии. Благодаря этому квазары можно наблюдать на огромных космических расстояниях.

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Масса центральной чёрной дыры в Dún Aonghasa оценивается в 360 миллионов масс Солнца. Такой показатель ставит вопрос о том, как настолько массивные чёрные дыры могли сформироваться за относительно короткое время после Большого взрыва. Результаты исследования опубликовали в журнале Astronomy & Astrophysics.

Возможный сценарий образования

Исследователи рассмотрели несколько сценариев появления сверхмассивной чёрной дыры. Согласно приведённым данным, для Dún Aonghasa наиболее вероятен сценарий прямого коллапса: чёрная дыра могла образоваться вследствие сжатия массивного газового облака под действием собственной гравитации.

Сейчас чёрная дыра растёт значительно медленнее, чем позволяет предел Эддингтона — теоретическое ограничение темпа аккреции вещества. Учёные предполагают, что в прошлом её рост мог быть более быстрым, возможно даже превышать теоретические пределы. Если удастся обнаружить ещё более древние квазары, для объяснения их происхождения могут понадобиться другие гипотезы, в частности о первичных чёрных дырах.

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