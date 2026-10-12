Австралия и Новая Зеландия присоединились к ряду государств, которые предостерегли граждан от поездок в Саудовскую Аравию после серии атак хуситов на аэропорты королевства. Об этом сообщает Al Jazeera.

Предупреждения для путешественников

Департамент иностранных дел и торговли Австралии посоветовал гражданам избегать международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде и пересмотреть необходимость поездок в другие аэропорты Саудовской Аравии.

Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии призвало не ездить в главный аэропорт столицы, а также в провинции Наджран, Джизан и Асир. Ведомство также рекомендовало воздержаться от всех необязательных поездок в страну.

Ранее аналогичные рекомендации опубликовали США, Канада, Великобритания, Южная Корея и Япония. Посольство США в Эр-Рияде посоветовало американцам пересмотреть необходимость поездок в королевство, сославшись на угрозу атак со стороны Ирана и поддерживаемых им хуситов.

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Канада призвала не совершать необязательных поездок ни в один район Саудовской Аравии. Южная Корея рекомендовала своим гражданам покинуть страну, если они не находятся там по неотложным служебным делам, а тем, кто планирует поездку, — отменить ее.

Атаки и перебои в авиасообщении

Менее чем за неделю аэропорты Саудовской Аравии подверглись пяти атакам. В воскресенье снаряд попал в международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде: по данным Генерального управления гражданской авиации Саудовской Аравии, один человек погиб, еще 11 получили ранения.

В субботу удар хуситов по этому же аэропорту, по данным Al Jazeera, унес жизни 13 человек, более 300 были ранены. Хуситы взяли на себя ответственность за четыре предыдущих удара по саудовским аэропортам, тогда как ответственность за воскресную атаку пока не взяла на себя ни одна группа.

Аэропорты имени короля Халида в Эр-Рияде и имени короля Фахда в Даммаме остаются закрытыми. Атаки также нарушили авиасообщение через международный аэропорт имени короля Абдель-Азиза в Джидде: в воскресенье там отменили более 150 рейсов, еще 374 задержали.

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