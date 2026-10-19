Австралия одобрила оснащение автономного подводного аппарата Ghost Shark морскими минами, снаряжением для сил специальных операций и воздушными беспилотниками Altius. Об этом 19 октября в Сиднее сообщил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой, передаёт Channel NewsAsia.

Три утверждённых варианта оснащения

По словам Конроя, три типа полезной нагрузки были одобрены после закрытых испытаний. Ghost Shark сможет перевозить до 12 морских мин, оборудование для бойцов спецназа, а также беспилотники Altius компании Anduril.

Эти летательные аппараты можно запускать в море для формирования роев, способных вести разведку и наносить удары. Министр также заявил, что потенциальным противникам придётся учитывать возможность размещения Ghost Shark в транспортных контейнерах в австралийских портах.

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Контракт с Anduril и сотрудничество AUKUS

Американская компания оборонных технологий Anduril разработала сверхкрупный автономный подводный аппарат совместно с австралийскими учёными в области обороны. Компания строит флот Ghost Shark для Канберры по контракту на 1,8 млрд австралийских долларов, или около 1,3 млрд долларов США.

Ghost Shark может преодолевать значительные расстояния и будет действовать совместно с австралийским флотом пилотируемых подводных лодок, сообщили чиновники. Страны AUKUS — Австралия, Великобритания и США — также обязались в этом году разрабатывать взаимозаменяемые модули полезной нагрузки для беспилотных систем подводной войны.

Австралия наращивает инвестиции в беспилотные системы на фоне опасений из-за быстрого усиления военно-морских сил Китая и напряжённости в Южно-Китайском море. Конрой добавил, что другие государства также проявили интерес к приобретению Ghost Shark.

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