С 16 ноября Австралия откроет для студентов из Папуа — Новой Гвинеи набор в Силы обороны Австралии (ADF). Программа стоимостью 65 млн долларов была объявлена во время встречи австралийских и папуасско-новогвинейских министров в Порт-Морсби.

Как сообщает ABC News, пилотная программа предусматривает набор 100 молодых граждан Папуа — Новой Гвинеи в течение следующих двух лет. Ожидается, что первые отобранные кандидаты принесут присягу в конце 2027 года. Австралийские власти рассматривают возможность дальнейшего расширения набора.

Кто сможет подать заявку

На первом этапе заявки смогут подавать студенты и недавние выпускники Университета Папуа — Новой Гвинеи и Тихоокеанского адвентистского университета в Порт-Морсби и Лаэ. Кандидаты должны быть в возрасте от 18 до 25 лет и не иметь опыта службы в армии, полиции или других государственных силовых структурах Папуа — Новой Гвинеи.

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Они также будут проходить такие же проверки безопасности и соответствовать таким же стандартам, как граждане Австралии, поступающие в ADF. Сначала граждане Папуа — Новой Гвинеи будут служить по временным визам, а для продолжения службы в дальнейшем должны будут получить австралийское гражданство.

Соглашение о взаимной обороне

Программа реализуется в рамках Договора Пукпук, который вступил в силу в июле. Документ позволяет Австралии и Папуа — Новой Гвинее набирать граждан друг друга в свои вооруженные силы, а также обязывает соседние страны защищать друг друга в случае военного нападения.

Заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлз заявил, что небольшой первоначальный масштаб программы позволит отработать необходимые процедуры перед ее возможным расширением. Ранее Австралия разрешала поступать в ADF постоянным резидентам страны из государств альянса Five Eyes, не имеющим австралийского гражданства. Недавно это право также распространили на граждан Папуа — Новой Гвинеи с постоянным проживанием в Австралии; сейчас рассматриваются 40 заявок.

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