Венский магистратский департамент по вопросам иммиграции и гражданства (MA 35) начал процедуру проверки оснований для лишения австрийского гражданства бывшей министра иностранных дел Карин Кнайсль, проживающей в России.

По информации ведомства, рассмотрение дела происходит по двум возможным юридическим основаниям. Первое касается вероятного приобретения Кнайсль гражданства другого государства без предварительного разрешения властей Австрии на сохранение действующего паспорта. Второе основание предусматривает аннулирование гражданства лиц, находящихся на службе иностранного государства и своим поведением наносящих существенный ущерб интересам или репутации республики. Отмечается, что согласно этой норме лишение паспорта возможно даже в том случае, если человек станет лицом без гражданства.

Проверку инициировала либеральная партия NEOS, которая еще в марте обратилась к властям с соответствующим заявлением. Политическая сила указала на пренебрежительные публичные высказывания экс-министра в адрес Австрии, а также на ее систематические заявления о российской агрессии против Украины, которые оправдывают или преуменьшают войну.

Сама Карин Кнайсль во время выступления в Москве подтвердила начало процедуры, заявив, что в случае потери австрийского паспорта станет апатридом и обратится в ООН за специальным проездным документом.

Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017–2019 годах и стала известна во всем мире после того, как в августе 2018 года пригласила на свою свадьбу российского диктатора Владимира Путина и танцевала с ним. В 2023 году она переехала в Санкт-Петербург, где возглавила аналитический центр G.O.R.K.I. при местном государственном университете.

Источник: Общественный вещатель ORF.

Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, переехавшая в РФ, выразила благодарность за то, что может работать в этой стране «в условиях академической свободы» и назвала диктатора Владимира Путина «самым умным джентльменом», которого ей доводилось встречать.

Также бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль оказалась под давлением из-за своих пренебрежительных высказываний в адрес собственной страны. После того как она публично сравнила австрийцев с «гиенами», партия NEOS инициировала процедуру лишения её австрийского гражданства.

Читай нас в