Австрия требует от украинских беженцев вернуть социальные выплаты из-за незадекларированных пенсий

Австрийские власти требуют от украинских беженцев вернуть социальную помощь, которую они получали, не задекларировав пенсии из Украины. В некоторых случаях суммы, подлежащие возврату, достигают нескольких тысяч евро.

Из-за незадекларированных пенсионных выплат сотни украинцев могут получить требования о возмещении средств. Часть споров о возврате социальной помощи уже находится на рассмотрении в судах.

По информации журналистов, проблема касается сотен украинцев, которые после начала полномасштабного российского вторжения получали в Австрии базовую социальную помощь Grundversorgung. При ее оформлении часть заявителей не указала, что продолжает получать пенсию в Украине.

Австрийское законодательство предусматривает учет доходов при определении права на такую помощь. Поэтому после выявления незадекларированных выплат местные власти начали пересматривать ранее начисленные суммы и требовать возврата средств.

Особенно активно соответствующие проверки проводятся в федеральной земле Нижняя Австрия. По сообщениям СМИ, общая сумма предварительных требований о возврате социальных выплат там составляет не менее €445 тыс.

В одном из случаев от украинского пенсионера требовали вернуть €11 569. Судебная практика также подтверждает возможность взыскания излишне выплаченной помощи, если получатель не сообщил о дополнительных доходах.

В частности, Административный суд Нижней Австрии в сентябре 2026 года рассмотрел дело украинского гражданина, который получал социальную помощь и пенсию из Украины. Суд подтвердил обязанность возврата части выплат, однако уменьшил сумму взыскания с 6563 евро до 5633 евро.

Суд также отметил, что при рассмотрении таких дел не всегда требуется доказывать умышленное сокрытие доходов. В то же время законодательство предусматривает возможность учета сложного материального положения и согласования выплаты задолженности частями.

Вопрос возврата помощи вызвал политическую дискуссию в Австрии. Представители правой Австрийской партии свободы поддерживают взыскание излишне выплаченных средств, подчеркивая необходимость защиты денег налогоплательщиков.

В свою очередь правозащитные организации критикуют практику полного учета небольших украинских пенсий. Они отмечают, что такие решения могут создавать значительную финансовую нагрузку на пожилых людей, не имеющих других источников дохода.

В частности, организация Asylkoordination Österreich вместе с другими общественными объединениями призвала пересмотреть соответствующие правила. Правозащитники подчеркивают, что средняя украинская пенсия составляет около 127 евро в месяц, а требования о возврате пособия могут привести к накоплению долгов.

В то же время правила различаются в зависимости от федеральной земли. Например, в Вене с августа 2025 года действует не облагаемый налогом при расчете помощи минимум в размере 110 евро для украинских пенсий. Это позволяет частично сохранить социальные выплаты пожилым переселенцам.

Таким образом, требования о возврате средств касаются конкретных случаев чрезмерного начисления пособия, а не всех украинских беженцев в Австрии

Об этом сообщается со ссылкой на австрийское издание Kronen Zeitung.

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