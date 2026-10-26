Автосалоны в Казахстане отказывают гражданам РФ в покупке автомобилей из-за санкций Евросоюза

Автомобильные дилеры в Казахстане отказывают гражданам РФ в продаже транспортных средств в связи с соблюдением санкционных ограничений. Ограничения применяются даже к лицам, имеющим местную регистрацию или недвижимость в стране.

В частности, подобная практика зафиксирована в дилерском центре Skoda в Алматы, где сотрудники отказались оформлять сделку по российскому паспорту, сославшись на санкции ЕС и официальную политику чешского производителя. Ранее отказы россиянам в покупке автомобилей носили местный характер и касались преимущественно лиц без вида на жительство или налоговой регистрации в Казахстане, однако ограничения также фиксировались у дилеров Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan, Lexus и Lada.

Об этом сообщает Mash Money.

Ранее Казахстан не поставил России бензин по выделенным квотам. Павлодарский нефтехимический завод в июле получил от министерства энергетики Казахстана разрешение на поставку в Россию 17,5 тыс. т бензина АИ-92. В августе аналогичную квоту предоставили Атираускому НПЗ. Ни одно из двух предприятий не воспользовалось выделенными объемами, оставив топливо для казахстанского рынка.

Казахстан обратился к России с требованием содействовать возвращению своих граждан, оказавшихся в составе российской армии. Среди них — Мирас Тасжарганов, который приехал в РФ на заработки, но впоследствии оказался в армии страны, ведущей войну против Украины.

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