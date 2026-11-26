Напряженность в Балтийском регионе достигла нового пика. На этот раз Москва прямо заявляет о риске войны в ответ на закрытие границ со стороны Эстонии.

О повышении уровня безопасности в этой части Европы свидетельствуют активизация спецслужб РФ, усиление пограничного контроля, морские инциденты и нарушение Россией воздушного пространства стран ЕС. Симптоматично



выглядит и новый виток заявлений западных лидеров. Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признали угрозу расширения российской войны за пределы Украины и призвали Кремль к сдержанности.

Почему некоторые украинские эксперты считают, что Путин уже решил напасть на страны Балтии и лишь выбирает подходящий момент для этого, как этот сценарий отразится на целостности НАТО и как кризис в Балтийском регионе вплетается в переговоры о мире в Украине – в материале UA.News.



Закрытие границы в Эстонии и реакция Москвы



Триггером для нового витка эскалации стало решение правительства Эстонии полностью закрыть все пять автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря 2026 года. В качестве следующего шага не исключают также закрытие железнодорожного пункта пропуска.

Страна объявила об этом шаге после ночного поджога эстонского оборонного предприятия Threod Systems, производящего беспилотники. По данным Службы внутренней безопасности Эстонии, диверсию организовало российское ГРУ в ночь на 14 ноября. В правительстве заявили, что Россия активно занимается запугиванием и нагнетает ситуацию по разным направлениям. Но Эстония не поддастся давлению, а перекрытие границы ограничит возможности РФ для диверсий и обхода санкций.



Реакция Москвы была мгновенной и агрессивной. 25 ноября в МИД РФ назвали шаги Таллинна очередной «антироссийской выходкой» и заявили, что «такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с Россией».

В российском внешнеполитическом ведомстве также обвинили Эстонию в якобы предоставлении воздушного пространства для атак украинских дронов на северо-западные регионы РФ и попытках устроить «морскую блокаду» российских торговых судов в Балтийском море.

На фоне резкой риторики Кремля внутри самих стран Балтии развернулась публичная дискуссия об эффективности односторонних ограничений. Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс 25 ноября назвал решение Таллинна закрыть границу для транспорта «ошибкой» и «бессмысленным шагом», если к нему не присоединятся одновременно все три балтийские государства. Глава латвийского правительства заявил, что поспешное решение Эстонии продиктовано прежде всего внутренней предвыборной обстановкой в стране.

В Риге опасаются, что закрытие эстонских КПП лишь перенаправит транспортные и пассажирские потоки на латвийско-российскую границу. В настоящее время латвийское правительство поручило профильным министерствам оценить последствия и разработать четыре возможных сценария дальнейших действий.



Закулисная дипломатия Северной Европы и риск морского конфликта



Опасность прямого конфликта между Москвой и Западом в акватории Балтики оказалась настолько высокой, что потребовала экстренных закрытых контактов. По данным источников The Wall Street Journal, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре месяц назад разговаривали по телефону с Владимиром Путиным именно для того, чтобы предотвратить вооруженное столкновение в Балтийском море.

По информации источников, Кремль серьезно опасался введения странами НАТО морской блокады РФ в Балтийском море. Чтобы дать понять об отсутствии таких намерений, финская и норвежская стороны сначала задействовали неформальный канал через приближенного к Кремлю российского олигарха, а затем лидеры обеих стран лично позвонили Путину.

Хрупкость этой деэскалации подтвердил инцидент 21 ноября, когда в восточной части Финского залива беспилотники атаковали российское торговое судно, после чего финским спасателям пришлось тушить пожар и отбуксировать судно за пределы своих вод.



Позиция Вашингтона и НАТО: между заявлениями Кушнера и Трампа

Кризис в Прибалтике разворачивается на фоне переговоров о завершении войны в Украине и выглядит как рычаг давления Кремля на европейских союзников Украины. Такое впечатление усиливают противоречивые заявления американских переговорщиков, прозвучавшие именно в эти дни.

26 ноября, то есть на следующий же день после заявлений Кремля о риске «открытой войны с Россией» в Прибалтике, специальный представитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер дал резонансное интервью немецкой медиагруппе Axel Springer. В беседе он назвал российского диктатора Путина «гроссмейстером политики» и «исторической личностью». https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/sulzhenko/01-clashreport-2125680937962701030.mp4

Комментируя ход переговоров в Абу-Даби и неучастие в них европейцев, он заявил, что Путин видит в действиях и заявлениях ЕС провокации и стремление нанести России «стратегическое поражение». Кушнер также охарактеризовал опасения европейских государств относительно возможной российской агрессии как «безосновательные», чем вызвал резкую критику со стороны европейских дипломатов.

Однако сам Дональд Трамп в последние дни стал проявлять больше сдержанности в отношении российского «друга» Владимира. После закрытой встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Мар-а-Лаго 25 ноября он призвал Москву к деэскалации. В итоговом совместном заявлении Белого дома и Альянса стороны прямо призвали Россию «воздерживаться от любых действий, которые намеренно или непреднамеренно расширяют масштабы войны» за пределы Украины. Лидеры США и НАТО подчеркнули необходимость скорейшего мирного урегулирования и дальнейшего увеличения оборонных расходов стран Альянса.

Заявления геополитических игроков и усиление воинственной риторики со стороны России показывают, что Балтийский регион в настоящее время превратился в главную зону трения между Россией и европейскими союзниками Украины. А любая гибридная диверсия или морской инцидент способны спровоцировать неконтролируемую эскалацию.

Что говорят эксперты об эскалации вокруг стран Балтии

Ситуация на фронте в Украине не предполагает существенных военных успехов для Путина. После истории с Крымским мостом и других событий начинает нарастать недовольство даже в Z-сообществе, отмечает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.



«Опора режима» уже говорит о просчетах Путина и его окружения. Это не может не беспокоить Кремль, ведь нужно демонстрировать достижения и победы. Поэтому ограниченная гибридная операция по оказанию давления на Европу могла бы быть положительно воспринята российским Z-сообществом и представлена Путиным как очередное достижение. Я считаю, что угроза военного столкновения в Балтийском регионе вполне вероятна.

В то же время ни НАТО как альянс, ни Европейский Союз как система институтов не готовы к полноценному гибридному противостоянию с Россией, не говоря уже о прямом военном столкновении. Это может стать кризисом. И этот кризис может привести к краху или поставить под сомнение само существование Альянса, поскольку страны-члены не смогут быстро и адекватно ответить на российские провокации. По крайней мере, именно на это рассчитывает Путин.

Удар по самой незащищенной и легкой «добыче» может спровоцировать масштабный кризис. Это позволило бы Кремлю перейти от переговоров на невыгодных для себя позициях к обсуждению новой системы европейской безопасности в целом. В таком случае Украина станет лишь одним из элементов этого процесса, а не главным вопросом.

Поэтому я бы советовал серьезно относиться к нынешнему обострению. Нельзя игнорировать ни заявления российских представителей, ни военные приготовления в этой зоне. Они могут свидетельствовать о готовности России прибегнуть к гибридным провокациям, цель которых — дестабилизировать Европейский Союз и НАТО.

Вопрос лишь в том, когда это может произойти. По моему мнению, такой сценарий может совпасть с завершающим этапом избирательного процесса во Франции и началом нового электорального цикла в Германии. Это создало бы перспективы для усиления «Альтернативы для Германии» (AfD) и прихода к власти других популистских сил в Европе, которые выступают за умиротворение России, а не за военное противостояние с ней.

Думаю, европейские страны и НАТО понимают эти риски. Поэтому главный вопрос сегодня — способны ли европейские институты сформировать четкий, скоординированный и быстрый ответ на возможные действия России».



Эксперт Совета внешней политики «Украинская призма» Иван Ус оценивает риски агрессии РФ для стран Балтии в этой ситуации как достаточно высокие — более 50%.

«Если рассматривать вероятность 50 на 50, то я считаю, что скорее «да», чем «нет». Еще во время подготовки к полномасштабному вторжению в Украину у меня было ощущение, что Россия планировала к декабрю 2022 года восстановить Советский Союз. Если вспомнить историю, СССР был создан в конце декабря 1922 года. Не исключаю, что Путин хотел его восстановить к столетию этой даты. Тогда ему это не удалось, но это не значит, что он отказался от своих планов.

Страны Балтии нужны Кремлю для того, чтобы продемонстрировать слабость Европы и НАТО. Поэтому эти страны входят в планы Путина.

Обратите внимание на события последних месяцев. После выборов в Государственную думу РФ в сентябре на границе с Эстонией ввели комендантский час. Возникает вопрос: если Россия ничего не планирует, зачем ей комендантский час на границе? Мы также наблюдаем все более агрессивную риторику Москвы в отношении Эстонии: те же аргументы, которые звучали перед началом полномасштабной войны против Украины. Мол, страна ведет себя неправильно и создает угрозы для России», — утверждает Иван Ус.

Политолог также напоминает о недавних инцидентах с российскими ракетами X-101, которые залетали в воздушное пространство Польши. Уже утром 26 ноября в мировых СМИ появилась новость о том, что РФ проводит военные учения у границы с Финляндией, которая находится недалеко от региона Балтии. Иван Ус подчеркивает, что все это вместе формирует тревожную картину.

«На мой взгляд, планы агрессии против стран Балтии уже существуют. Решение об их реализации, возможно, даже принято. Вопрос лишь в том, когда именно Кремль начнет действовать», — считает он.

Что касается заявлений американских представителей, в частности Джареда Кушнера, политолог не спешит воспринимать их как отражение реальной оценки Вашингтоном угроз для Европы.

«Не исключаю, что он играет в такую игру, когда делает приятные для Путина заявления, чтобы потребовать обмена пленными. Чтобы не сорвать договоренности об обмене пленными, достигнутые в Абу-Даби. Ведь главным решением тогда был — крупнейший обмен. А его пока нет, — говорит политолог Иван Ус. — Возможно, спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер делают заявления исключительно «для ушей Владимира Путина». Не стоит воспринимать это как официальную оценку Соединёнными Штатами ситуации с безопасностью в Европе. Точно так же нельзя делать вывод, что рисков для европейских стран нет, как об этом говорит Кушнер.

Если он действительно так считает, то это может стать предметом особого внимания в Конгрессе США. После 3 января, когда изменится состав Конгресса, демократы могут инициировать расследование деятельности представителей администрации, в частности Виткоффа и Кушнера. Ведь уже сейчас слышны вопросы: «Они занимаются бизнесом или внешней политикой США? А если это внешняя политика, то почему этим не занимаются профессионалы? Если это бизнес, то почему они используют служебное положение в собственных интересах?

Эти вопросы будут и могут вызвать серьезные политические последствия. Поэтому, когда мы говорим о Виткоффе и Кушнере как о представителях США на переговорах с Россией, стоит учитывать, что уже в марте ситуация может измениться, а на их месте могут оказаться другие переговорщики. Это будет зависеть, в частности, от выводов комиссий Конгресса и политического давления на администрацию президента. Дональду Трампу могут сказать: «Или ты убираешь спорных фигур, или мы убираем тебя. Выбор за тобой».

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