«Барселона» 17 ноября проиграла Paris Basketball со счётом 86:89 в матче Евролиги, прервав серию из пяти побед подряд. Польский баскетболист Александер Бальцеровский стал самым результативным игроком своей команды, набрав 17 очков.

Статистика Бальцеровского

Как сообщает Interia Sport, Бальцеровский провёл на площадке немногим более 22 минут. Помимо 17 очков, он сделал шесть подборов, отдал три передачи и выполнил один блок-шот. Издание назвало его MVP встречи.

Больше Бальцеровского в матче набрал только игрок французской команды Надир Хифи — 25 очков. Paris Basketball выиграл первую, третью и четвёртую четверти — 24:20, 25:23 и 21:17. «Барселона» победила только во второй десятиминутке — 26:19.

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Турнирное положение

После 12 матчей «Барселона» имеет восемь побед и четыре поражения и занимает шестое место в таблице Евролиги. Это последняя позиция, гарантирующая прямой выход в плей-офф.

Следующий матч в турнире «Барселона» проведёт 20 ноября против белградской «Црвены Звезды». Начало игры запланировано на 20:30. На тот момент сербская команда занимала девятое место, дающее право на участие в плей-ин.

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