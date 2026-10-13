Бангладеш во время 16-го заседания Совместной рабочей группы по вопросам торговли в Нью-Дели попросил Индию отменить ограничения на экспорт бангладешских товаров через сухопутные порты. Делегацию из 10 представителей возглавила дополнительный секретарь Министерства торговли Бангладеш Айеша Ахтер, сообщает NDTV.

Требования Бангладеш

Дакка также призвала Индию отменить антидемпинговые пошлины на бангладешские джутовые изделия и ПЭТ-пленку. Отдельным требованием было сохранение тарифных преференций после выхода Бангладеш из категории наименее развитых стран.

На встрече, начавшейся 8 октября, бангладешская сторона просила пересмотреть действующие ограничения для своих товаров, поступающих в Индию через наземные пункты пропуска, а также устранить тарифные и нетарифные барьеры для доступа на индийский рынок.

Введенные Индией ограничения

В мае 2025 года Генеральный директорат внешней торговли Индии ввел новые портовые ограничения на импорт отдельных товаров из Бангладеш. В частности, ввоз готовой одежды из Бангладеш разрешили только через морские порты Нава-Шева и Колката. Индийская сторона тогда назвала это взаимной мерой в ответ на торговые ограничения Бангладеш в отношении индийской пряжи и риса.

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В июне 2025 года Индия запретила ввоз джута из Бангладеш через сухопутные порты на общей границе. Согласно сообщению директората, ограничения распространялись на все сухопутные и морские порты, кроме порта Нава-Шева в Мумбаи. Эти решения повлияли на двустороннюю торговлю, прежде всего в приграничных сухопутных портах.

Предложения Индии

Индия еще не приняла решения по запросам Бангладеш. В то же время Нью-Дели предложил возобновить работу приграничных рынков, интегрированных пунктов пропуска и наземных таможенных постов, которые были закрыты ранее.

Индийская сторона также предложила снять ограничения на поставки хлопчатобумажной пряжи и других товаров в Бангладеш через отдельные сухопутные порты. Стороны обсудили повышение эффективности торговых маршрутов, в частности сообщение Агартала—Акаура, развитие железнодорожного сообщения и урегулирование вопросов приграничных рынков.

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