Bank of America оштрафовали на 1,2 млрд долларов за системные нарушения финансового контроля

Bank of America не сообщил своевременно о подозрительных финансовых операциях на сумму свыше 5 млрд долларов, а после изменения параметров автоматизированного мониторинга обнаружил почти 8900 ранее пропущенных сообщений о таких транзакциях. 13 октября 2026 года американское Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) вынесло 95-страничное предписание в связи с нарушениями банком требований законодательства о противодействии отмыванию средств.

Согласно документу, нарушения носили системный характер и касались выполнения требований Закона о банковской тайне (BSA) и правил противодействия отмыванию средств (AML).

Одной из главных проблем стала несвоевременная отчетность о подозрительных операциях. Общая сумма таких транзакций превысила $5 млрд, из которых более $1 млрд приходилось на операции, связанные с приоритетными рисками национальной безопасности и незаконными финансовыми потоками.

Регулятор также указал на недостатки системы мониторинга транзакций. Вместо того чтобы самостоятельно выявлять подозрительную активность с помощью внутренних систем, банк чрезмерно полагался на запросы правоохранительных органов и других финансовых учреждений.

Еще одним нарушением стали недостатки в проверке клиентов. Bank of America не обеспечивал надлежащую оценку рисков в случаях, когда клиенты получали значительные платежи от неизвестных третьих лиц, и не всегда своевременно реагировал на признаки возможного отмывания средств.

Среди проблемных операций были транзакции, связанные с китайскими сетями по отмыванию денег. Согласно данным документа, они имели признаки мошенничества, отмывания доходов от торговли наркотиками и незаконных финансовых схем с использованием внешнеторговых операций. Часть таких операций была связана с юго-западной границей США.

Показательным стал результат изменения параметров автоматизированного мониторинга. После их пересмотра банк выявил почти 8900 ранее не обнаруженных сообщений о подозрительных операциях на общую сумму около $4 млрд.

По собственным оценкам Bank of America, новые настройки должны были увеличить количество расследований примерно на 16 тысяч ежемесячно. Для обработки такого объема операций банку потребовалось бы дополнительно около 750 сотрудников.

Этот случай демонстрирует, как несоответствие между параметрами автоматизированного мониторинга, реальным уровнем рисков и ресурсами подразделений комплаенса может привести к тому, что значительное количество подозрительных операций останется без надлежащего контроля.

Источник: FinCEN

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