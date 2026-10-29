Арбитражный суд Москвы инициировал процедуру банкротства компании «Трейдпроект», конечным бенефициаром которой является украинский пророссийский политик Виктор Медведчук, крестный отец российского диктатора Владимира Путина. Инициатором процесса выступил Московский кредитный банк, который связывают со структурами «Роснефти».

Согласно судебным документам, в феврале 2024 года «Трейдпроект» получил в банке кредит на 2,02 млрд рублей под залог собственного имущества. Впоследствии компания нарушила кредитные обязательства. В июне 2026 года банк обратился в суд с требованием взыскать с заемщика 2,68 млрд рублей, включая неуплаченные проценты.

Суд ввел в компании процедуру наблюдения — это начальный этап банкротства. Временный управляющий должен проверить документацию и оценить финансовое состояние предприятия.

В 2023 году связанная с Медведчуком компания «Трейдпроект» стала владельцем сети автозаправочных станций в Тюменской, Курганской и Липецкой областях России. Как ранее сообщали СМИ, активы компания получила, в частности, в результате рейдерских захватов при поддержке бойцов Росгвардии.

Несмотря на приобретение сети АЗС, предприятие оставалось убыточным. В 2025 году заправки, принадлежащие Медведчуку, также столкнулись с дефицитом топлива на фоне украинских атак беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщается со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Напомним, что в суд направлено дело о «трубе Медведчука» по отмыванию 29 млн евро.

Посольство Украины в Сербии требует от властей балканской страны запретить деятельность представительства «кума Путина» Виктора Медведчука.