В Польше Польский кооперативный банк в Вышкуве сообщил, что превентивно прекратил действие отдельных карт Visa и Mastercard, с помощью которых проводились операции через Autopay. Кооперативный банк в Сохачеве заявил о блокировке скомпрометированных карт своих клиентов. Об этом сообщает RMF24.

Компания Autopay, предоставляющая решения для обработки электронных транзакций, 13 ноября заявила, что 11 ноября обнаружила несанкционированный доступ к своей инфраструктуре и части данных, связанных с платежами, обработанными компанией. В Autopay подчеркнули, что пока не подтвердили копирование или использование данных, но не могут полностью этого исключить. Клиентам, которых может касаться инцидент, направляют прямые уведомления.

Какие данные могли быть доступны

В сообщениях для потенциально пострадавших клиентов Autopay указала на возможный несанкционированный доступ к адресам электронной почты, IP-адресам и данным платежной карты, использованной при оплате. Номер телефона мог быть доступен, если операция касалась пополнения мобильного счета.

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Эксперт по кибербезопасности Кшиштоф Смага в комментарии PAP отметил, что злоумышленники могли бы совершать платежи за счет владельца, если бы получили полный набор данных карты: имя и фамилию владельца, номер, срок действия и код CVV или CVC. Он посоветовал получателям уведомлений от Autopay прекратить действие карты и оформить новую.

Реакция банков

Банк в Сохачеве, ссылаясь на информацию от BPS S.A., Visa и Mastercard, заявил о глобальном инциденте безопасности, связанном с утечкой более 22 тысяч данных платежных карт. По данным учреждения, инцидент также касается части его клиентов. Банк сообщил, что немедленно заблокировал все скомпрометированные карты и проинформировал их владельцев SMS-сообщениями.

Ассоциация банков Польши заявила, что банки анализируют доступную информацию об инциденте и следят за ситуацией. Сектор также оценивает возможное влияние события на клиентов и принимает меры для минимизации риска потери средств.

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