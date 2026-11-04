В Германии во время мероприятий в честь 15-й годовщины разоблачения неонацистской террористической группировки «Национал-социалистическое подполье» (NSU) прозвучали призывы выплатить компенсации семьям ее жертв. В городе Цвиккау, где трое ключевых участников группы скрывались годами, состоялись мемориальная церемония и молчаливое собрание с цветами, свечами и бумажными журавликами, сообщает Anadolu Agency.

Требование о компенсациях

Барбара Йон, назначенная федеральной уполномоченной по делам жертв и их родственников, заявила о необходимости финансового возмещения. По ее словам, семьям годами приходилось жить с ложными утверждениями, будто исполнители преступлений были связаны с мафией, и это не позволяло им вести обычную жизнь.

Йон отметила, что речь идет примерно о 45 близких родственниках погибших и около 40 людях, раненых во время взрывов, направленных преимущественно против турецких магазинов. По ее мнению, компенсации могли бы выплатить федеральное правительство или земли Саксония и Бавария. Тройка участников NSU скрывалась в Саксонии, а пять убийств произошли в Баварии.

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Преступления и призывы к проверкам

О существовании NSU стало известно 4 ноября 2011 года после того, как двое членов группировки покончили с собой после неудачного ограбления банка в Айзенахе. В тот же день третья участница, Беате Чепе, подожгла квартиру группы в Цвиккау. После этого следователи связали NSU с семилетней серией убийств на расистской почве, взрывов и ограблений.

В 2000–2007 годах группировка убила восьмерых людей турецкого происхождения, гражданина Греции и немецкую полицейскую. Большинство погибших были владельцами малого бизнеса. Правоохранительные органы в течение многих лет в основном отвергали расистский мотив и проверяли семьи жертв на возможные связи с организованной преступностью.

Фонд Амадеу Антонио призвал провести по всей стране независимые проверки убийств, совершенных правыми экстремистами, и полностью выяснять их политические мотивы. Согласно официальной статистике, с 1990 года в Германии признано 117 смертей вследствие правого насилия, тогда как исследование фонда документирует 223 таких случая.

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