В Польше Бартломей Кубковский впервые после рекордного заплыва через Балтийское море провёл тренировку в воде, однако, по его словам, пока не почувствовал радости от плавания. Несколько дней назад он провёл первую после экспедиции спокойную 20-минутную тренировку: проплыл один километр, чувствовал себя хорошо, но воспринимал занятие как механическое выполнение движений.

Об этом спортсмен рассказал в интервью журналу «Zwierciadło», пишет Interia Sport. Кубковский объяснил, что ещё не готов просто заходить в воду ради отдыха и удовольствия. В то же время он отметил, что хотел бы вернуть себе такое отношение к плаванию, но для этого ему нужно время.

Рекордный заплыв через Балтийское море

В начале августа Кубковский завершил заплыв через Балтийское море, к которому, по данным издания, шёл пять лет. Он преодолел 160 километров по прямой, проведя в воде без перерыва 55 часов, и добрался до пляжа в Поберово. Interia Sport называет этот результат новым рекордом самого длинного заплыва без какой-либо поддержки.

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Спортсмен рассказал, что на протяжении последних шести лет каждый его выход в воду был тяжёлой работой, связанной с подготовкой к цели. После завершения проекта он считает возможным постепенно вернуться к плаванию ради собственного удовольствия.

Воспоминания о неудачной попытке

Кубковский также рассказал, что после предыдущей неудачной попытки пересечь Балтийское море, когда он потерял сознание и был вынужден прекратить экспедицию, долгое время видел кошмары. Ему снилось, что он плывёт в холодном и неспокойном море в темноте и не понимает, что с ним происходит. После успешного завершения заплыва такие сны, по его словам, больше не повторяются.

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