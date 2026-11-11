Отца Меган Маркл вновь арестовали в США за снятие электронного браслета слежения

82-летнего Томаса Маркла, отца герцогини Сассекской Меган Маркл, вновь задержали во Флориде. Мужчину обвиняют в хранении материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми.

Причиной нового ареста стало то, что он срезал электронный браслет слежения, который был обязан носить по решению суда.

В тот же день правоохранители вновь задержали мужчину и доставили его в тюрьму округа Пинеллас в штате Флорида.

Регистрация задержания состоялась в 18:11. После этого правоохранители обнародовали фотографию Маркла.

Впервые мужчину задержали 6 ноября. Тогда он предстал перед судом в Тампе, однако не признал вину и не ответил на выдвинутые обвинения.

После судебного заседания Томаса Маркла отпустили под залог. Одним из условий освобождения было обязательное ношение электронного браслета слежения. Также он должен был вернуться в дом престарелых в городе Лейкленд.

После повторного задержания прокурор обратился в суд с просьбой отменить освобождение Маркла и оставить его под стражей до начала судебного разбирательства.

Судья Линдси Гриффин удовлетворила это ходатайство. Она подчеркнула, что мужчина нарушил условия освобождения, повредив и сняв устройство слежения.

Кроме того, судья признала его «жилищную ситуацию» неприемлемой. По заключению Гриффин, отсутствуют условия, которые могли бы гарантировать безопасность других людей и обеспечить явку обвиняемого в суд.

Расследование в отношении Томаса Маркла началось после обращения его сына в правоохранительные органы. Он сообщил о наличии в доме отца на Филиппинах сотен или даже тысяч изображений сексуального насилия над детьми.

В частности, среди материалов обнаружили фотографии, на которых Томас Маркл запечатлен с девочками, еще не достигшими половой зрелости.

Согласно федеральному иску, следователи также проверили складские помещения в районе Лос-Анджелеса. ФБР провело обыск на двух складах, которые Маркл арендовал с 2008 года, и изъяло около 78 предметов.

Среди изъятого были слайды, фотографии и книги с материалами, которые могут содержать изображения сексуального насилия над детьми.

По словам первого помощника прокурора США Билла Эссейли, Маркл снял устройство с ноги в 1:45 ночи 10 ноября.

Напомним, во Флориде федеральные агенты утром 6 ноября задержали 82-летнего Томаса Маркла, отца герцогини Сассекской Меган Маркл. Подозрения касаются предполагаемого хранения изображений сексуального насилия над детьми.

Позже Томас Маркл-старший, отец герцогини Сассекской Меган Маркл, вышел на свободу под залог после задержания в рамках уголовного дела. Об этом сообщают СМИ.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике после ареста своего отца Томаса Маркла. Утром 10 ноября она вместе с мужем, принцем Гарри, прибыла в Европейский парламент в Брюсселе.

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