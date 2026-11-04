В штате Калифорния, США, демократ Ксавьер Бесерра, согласно прогнозу Decision Desk HQ, должен победить на выборах губернатора и сменить на посту Гэвина Ньюсома. Об этом сообщает The Hill.

Соперник от республиканцев

Бесерра, ранее занимавший должность генерального прокурора штата, по прогнозу опережает кандидата от Республиканской партии, бывшего ведущего Fox News Стива Хилтона. Летом Бесерра занял первое место на беспартийных праймериз, из которых два лучших кандидата выходят во второй тур, и с тех пор лидировал во всех опросах.

Хилтон строил кампанию на обещании изменить политический курс Калифорнии при руководстве демократов. Он критиковал работу Бесерры на посту министра здравоохранения и социальных служб в администрации Джо Байдена. Бесерра, со своей стороны, пытался связать соперника с президентом Дональдом Трампом.

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Ход кампании

Бывший конгрессмен Эрик Суолвелл в начале года считался фаворитом гонки, однако вышел из избирательной кампании и сложил мандат члена Конгресса на фоне обвинений в сексуальных проступках. Его выход из гонки помог усилить позиции Бесерры и демократического миллиардера Тома Стайера.

Стайер потратил на свою кампанию более 200 млн долларов, но после третьего места на праймериз прекратил участие в гонке и поддержал Бесерру. The Hill отмечает, что опыт Бесерры в выборах на уровне штата, работа в администрации Байдена и его привлекательность для избирателей латиноамериканского происхождения способствовали кампании. При прогнозируемом результате он станет первым за более чем столетие губернатором Калифорнии латиноамериканского происхождения.

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