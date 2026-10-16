У побережья Нантакета в штате Массачусетс, США, поисковые группы обнаружили поле обломков санитарного самолета, исчезнувшего над Атлантическим океаном. На борту находились шесть человек. Самолет направлялся с Бермудских островов в Бостон и исчез в субботу, 3 октября 2026 года, сообщает The Hindu со ссылкой на Береговую охрану США.

Люди на борту

По данным Береговой охраны, на борту были четверо граждан Канады и двое граждан Бермудских островов. Ведомство заявило, что уведомило о ситуации ближайших родственников людей, находившихся в самолете.

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Поисковая операция

Береговая охрана США сообщила, что один из ее катеров должен был продолжить поиски в водах вблизи Нантакета ночью и в воскресенье, 4 октября. Аудиозапись переговоров авиадиспетчеров свидетельствует, что незадолго до исчезновения медицинский транспорт мог лететь вслепую и испытывал проблемы с электрикой, когда приближался шторм.

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