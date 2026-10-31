Возле резиденции Трампа Мар-а-Лаго развернули ракетные комплексы Avenger, — The Telegraph

На курорте президента США Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде разместили два ракетных комплекса противовоздушной обороны Avenger. Такие меры безопасности были приняты на фоне предупреждений Секретной службы США о «повышенной угрозе».

Согласно фотографиям, опубликованным изданием Palm Beach Daily News, две системы ПВО Avenger установили на плавучей барже вблизи резиденции Трампа.

Представитель Секретной службы США заявил, что ведомство постоянно адаптирует меры безопасности с учетом уровня угроз.

«Секретная служба США действует в условиях повышенной угрозы, и мы постоянно адаптируем наши меры безопасности, внедряя самые современные средства, технологии и методы для обеспечения безопасности лиц, которых мы охраняем», — сообщил представитель службы изданию The Telegraph.

Комплексы Avenger оснащены ракетами малой дальности и установлены на бронемашинах Humvee. Они предназначены для перехвата воздушных целей, в частности самолетов, летящих на низкой высоте.

Такие системы уже замечали в августе, когда Дональд Трамп играл в гольф на собственном поле в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

На время визитов Трампа Секретная служба вводит ограничения на использование воздушного пространства вокруг Мар-а-Лаго.

В то же время, согласно материалам федерального суда, ведомство стремится добиться постоянного ограничения авиаперелетов в этом районе из-за неблагоприятных разведывательных данных о возможных угрозах, в частности террористических.

Об этом сообщает The Telegraph.

Напомним, во время празднования Хэллоуина в Белом доме президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп встретили мальчика в советской военной форме. Ребёнок пришёл на мероприятие в костюме танкиста с фуражкой советского образца и шевроном танковых войск. Супруги угостили детей шоколадными сладостями.

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