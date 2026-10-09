У побережья Сочи обнаружили нефтяной шлейф после пожара на танкере

В Чёрном море недалеко от Сочи образовался нефтяной шлейф после пожара на танкере «Афрамакс Рио», произошедшего в результате украинской атаки 6 октября. Согласно полученным спутниковым данным, за три дня площадь нефтяного пятна увеличилась с 8 до 25 км².

Нефтяной шлейф движется в направлении перемещения судна после удара. Около полудня в среду танкер «Афрамакс Рио» находился у поселка Лазаревское, примерно в 50 км от места, где первоначально вспыхнул пожар. На следующий день судно уже находилось вблизи Туапсе. Экологи предполагают, что танкер могут буксировать в Новороссийск.

Морские дроны атаковали «Афрамакс Рио», способный перевозить до 100 тысяч тонн нефти, вечером 6 октября. После удара на судне вспыхнул пожар, а Сочи накрыл черный дым. Полностью ликвидировать открытое горение удалось только на следующий день. Все 23 члена экипажа, являющиеся гражданами Индии, были спасены.

По данным источников Mash, танкер был полностью загружен нефтью. Из-за пожара власти закрыли пляжи в Сочи и Сириусе, однако 8 октября ограничения отменили. Тогда чиновники заявили, что не обнаружили загрязнения морской воды нефтепродуктами. Роспотребнадзор также сообщил, что пробы морской воды во всех районах Сочи соответствуют санитарным нормам.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Накануне российский нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти после атаки беспилотников 30 августа. По данным Reuters, на предприятии повреждены две установки первичной переработки, а ещё две на момент удара не работали.

Россия якобы восстановила 90% нефтеперерабатывающих мощностей, поврежденных в результате украинских атак. По словам Владимира Путина, поврежденными на данный момент остаются около 10% мощностей российских НПЗ.

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