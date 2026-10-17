В водах у Саудовской Аравии сообщили о второй атаке на танкер в районе города Эль-Джубайль. Инцидент произошел в пятницу в 19:22 по Гринвичу примерно в 78 морских милях, или 144 километрах, к северо-востоку от города. Об этом со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщает Anadolu Agency.

Повреждения танкера

По данным UKMTO, капитан судна сообщил, что малое судно выпустило по танкеру реактивную гранату. В результате атаки была повреждена кормовая часть левого борта танкера.

Все члены экипажа учтены и находятся в безопасности. Полная оценка повреждений судна и возможного воздействия инцидента на окружающую среду на момент сообщения была недоступна.

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Еще один удар в районе

Ранее в субботу UKMTO сообщило, что в пятницу другой танкер был поражен неизвестным снарядом примерно в 68 морских милях, или 126 километрах, к северо-востоку от Эль-Джубайля. Экипаж того судна был безопасно эвакуирован, а о воздействии на окружающую среду не сообщалось.

Компетентные органы расследуют последний инцидент. Судам в районе рекомендовали проходить его с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

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