У побережья Румынии затонуло судно с украинскими моряками, есть погибший и пропавшие без вести

Утром 23 октября в Чёрном море у побережья Румынии затонуло торговое судно «Khoryv», которое, по предварительным данным, могло быть поражено беспилотником. На борту находились 13 членов экипажа, в том числе 10 граждан Украины и трое граждан Азербайджана.

Около 10:00 координационный центр Румынского морского управления получил сообщение о судне «Khoryv» («Хорив»), которое оказалось в беде за пределами территориальных вод Румынии. На тот момент оно находилось примерно в 13 морских милях (около 24 километров) от порта Констанца.

После получения сигнала бедствия на помощь экипажу вышли суда Румынского агентства по спасению человеческой жизни на море (ARSVOM) и Министерства внутренних дел Румынии.

Спасательная операция осложнилась из-за неблагоприятных погодных условий и низкой видимости. Из-за этого задействовать вертолёт в поисково-спасательных работах было невозможно.

«Из-за неблагоприятных погодных условий и низкой видимости задействовать вертолёт в спасательной операции невозможно. На данный момент спасательным судам удалось вытащить из воды девять живых человек и одно тело», — отметили в ведомстве.

Таким образом, по имеющейся информации, девять членов экипажа спасены, ещё один человек погиб. Дальнейшая судьба остальных моряков требует уточнения.

Известно, что судно «Khoryv» ходило под флагом Коморских островов.

Румынские СМИ сообщают, что торговое судно могло быть поражено беспилотником. Однако официально причина инцидента пока не установлена.

Президент Румынии Никушор Дан назвал это событие частью эскалации со стороны России.

По сообщениям румынских СМИ, в течение последних недель в западной части Черного моря произошло несколько атак на торговые суда.

Обстоятельства затопления «Khoryv», в частности информация о возможном поражении дроном, должны установить соответствующие службы.

Об этом сообщают Digi 24 и Romania TV.

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