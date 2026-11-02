В США Белый дом в течение нескольких месяцев готовится к возможному переходу Конгресса под контроль Демократической партии. Администрация президента Дональда Трампа разрабатывает варианты продвижения ключевых направлений политики с помощью исполнительных полномочий, а также готовится к вероятным расследованиям со стороны законодателей, сообщает Cyprus Mail.

По данным издания, заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, директор Управления по вопросам управления и бюджета Рассел Воут и юристы Белого дома работают над перечнем мер, которые президент мог бы реализовать без одобрения Конгресса. По словам источников, работа над этими предложениями продолжается с апреля.

Иммиграция, пошлины и бюджет

Среди возможных шагов рассматриваются новые пошлины на импорт критически важных минералов и ветряных турбин, более строгие правила в отношении виз для иностранных студентов и временных работников, а также меры по снижению стоимости жилья и строительства.

Федеральные ведомства уже представили предложения и юридические оценки действий, которые администрация может осуществить самостоятельно. Рассел Воут также изучает, какие приоритеты можно финансировать за счет уже утвержденных Конгрессом ассигнований. По информации источников, он стремится изменить правила предоставления федеральных грантов, чтобы политические назначенцы имели больше влияния на распределение бюджетных средств.

Юрисконсульт Белого дома Уилл Шарф и его команда анализируют пределы президентских полномочий и возможности защиты будущих решений в судах. Трамп проинформирован о подготовке и участвовал в соответствующих обсуждениях.

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Возможности демократов

Контроль демократов над Конгрессом дал бы им возможность проводить расследования, блокировать законодательные инициативы администрации и ограничивать ее бюджетные приоритеты. В то же время президент сохранил бы значительные полномочия в сфере торговли, внешней политики и управления федеральным аппаратом.

Трамп заявил, что в случае потери республиканцами контроля над Конгрессом сначала может активно применять право вето, а затем искать компромиссы с демократами. Демократам необходимо получить как минимум четыре дополнительных места и в Палате представителей, и в Сенате, чтобы обрести большинство при нынешнем соотношении 218 против 214 мест в Палате и 53 против 47 в Сенате.

Согласно приведенным данным, опросы общественного мнения склоняются к победе демократов в Палате представителей, тогда как результат выборов в Сенат остается неопределенным. Если демократы получат большинство в Сенате, они смогут блокировать кандидатуры Трампа на должности в судебной и исполнительной ветвях власти, в том числе возможного кандидата в Верховный суд.

Подготовка к расследованиям

Администрация также готовится к запросам Конгресса, повесткам и требованиям предоставить документы. По данным издания, юристы Белого дома инструктировали политических назначенцев и руководителей ведомств о том, как реагировать на такие обращения, и советовали осторожно относиться к письменным коммуникациям.

Cyprus Mail отмечает, что Reuters ранее сообщал об обсуждениях демократами в Палате представителей и сотрудниками комитетов возможных слушаний, повесток и запросов документов. Они могут касаться того, использовал ли Трамп президентские полномочия в интересах себя, союзников или доноров; это не является установленным фактом. По словам одного из источников, Белый дом также стремится получить юридическое заключение Министерства юстиции о возможности ссылаться на исполнительную привилегию для защиты коммуникаций с частными советниками.

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