В Польше большинство крупных торговых сетей, супермаркетов, дискаунтеров и магазинов в торговых центрах не будет работать четыре дня подряд — с четверга, 24 декабря, по воскресенье, 27 декабря 2026 года. Такой график сложится из-за сочетания рождественских праздников и воскресенья, на которое распространяется запрет торговли, сообщает RMF24.

Почему магазины не будут работать

Сочельник, 24 декабря, является законодательно установленным выходным днём в Польше с 2025 года. В 2026 году он приходится на четверг. Следующие два дня — 25 и 26 декабря — являются рождественскими праздниками, на которые также распространяются ограничения торговли. Воскресенье, 27 декабря, будет неторговым.

По информации издания, если правила не изменят, такое же совпадение календаря произойдёт в следующий раз только в 2037 году. Среда, 23 декабря, станет последним днём перед праздниками, когда в крупных магазинах можно будет совершить покупки. Торговые сети могут продлить в этот день часы работы, однако конкретные графики операторы опубликуют ближе к праздникам.

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Исключения из запрета торговли

Четырёхдневный перерыв не будет означать полного закрытия всех торговых точек. Закон предусматривает исключения, в частности для небольших магазинов, где продажу лично осуществляет владелец. При определённых условиях ему могут помогать ближайшие родственники.

Часть небольших магазинов и франчайзинговых точек может работать в праздничные дни, однако это будет зависеть от решений их владельцев. В RMF24 советуют не откладывать все покупки на 23 декабря, а распределить их на несколько дней. В декабре 2026 года перед Рождеством также предусмотрены три торговых воскресенья — 6, 13 и 20 декабря.

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