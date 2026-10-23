Владельцы бизнеса по всей Франции готовятся к протестам, ожидаемым в ближайшие выходные. Предприниматели опасаются, что акции могут перерасти в беспорядки, поэтому принимают меры, призванные уменьшить возможный ущерб для своих предприятий.

Подготовка бизнеса

Как сообщает France 24, владельцы бизнеса готовятся минимизировать потенциальные потери в случае беспорядков. Их подготовка связана с ожиданием нового раунда протестов в стране.

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Опасения касаются возможного развития событий во время акций, а не подтвержденных новых беспорядков. Владельцы стараются подготовиться к возможным инцидентам, чтобы ограничить потенциальный ущерб. Речь идет о бизнесе по всей стране, а не только в отдельных городах.

Ограничения властей

Французское правительство надеется, что новые комендантские часы и другие ограничения помогут успокоить представителей бизнеса перед следующим раундом ожидаемых протестов. Власти рассчитывают, что эти шаги дополнительно снизят обеспокоенность предпринимателей.

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