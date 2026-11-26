Ноябрьская Бобровая суперлуна, которая появилась на небе 24 ноября, привлекла внимание фотографов во многих уголках мира. Однако самые оригинальные снимки этого небесного явления удалось сделать из космоса.

По словам астронавта, снимки были сделаны с помощью 400-миллиметрового объектива и опубликованы без дополнительной обработки. На фотографиях видно, как огромный лунный диск постепенно искажается при прохождении через слои земной атмосферы.

Не менее впечатляющие снимки появились и с поверхности планеты. Фотографы запечатлели полнолуние на фоне известных архитектурных памятников и современных городов.

В частности, Бобровую Луну сфотографировали над античным Парфеноном в Афинах, средневековым замком Болдогке в Венгрии, между минаретами святыни в иракском Наджафе, буддийским храмом в Таиланде и подвесным мостом в Стамбуле.

В Пекине фотографу удалось запечатлеть момент, когда пассажирский самолёт с густым белым следом пролетал прямо на фоне яркого лунного диска. В Нью-Йорке Луна сияла между небоскребами и в просвете бетонного каньона 42-й улицы, а в Торонто в кадр попала стая птиц.

В Лос-Анджелесе фотограф Аллен Берман в поисках удачной локации даже оказался на переднем газоне местного жителя, чем немало удивил хозяина дома.

Атмосфера Земли повлияла не только на снимки из космоса, но и на фотографии, сделанные с поверхности планеты. Над Торонто край Луны выглядел несколько сплющенным из-за преломления света в атмосферных слоях с различной температурой и плотностью.

Название «Бобровая Луна» ноябрьское полнолуние получило благодаря традициям Северной Америки. Именно в это время бобры активно готовятся к зиме, обустраивают свои запасы и завершают подготовку к замерзанию водоемов.

Нынешнее ноябрьское полнолуние также открыло серию суперлуний. Так называют полнолуния, которые совпадают с периодом приближения естественного спутника Земли к нашей планете во время его 27-дневной орбиты. Из-за этого Луна может казаться больше и ярче, чем обычно.

Тем, кто не успел полюбоваться ноябрьским явлением, долго ждать не придется. Последний и ближайший суперлунный полнолуние 2026 года ожидается 23 декабря по американскому времени.

По прогнозам, во время этого полнолуния Луна приблизится к Земле на расстояние примерно 356 740 километров. Это станет ещё одним поводом понаблюдать за особенно ярким и большим лунным диском.

Астронавт НАСА Анил Менон сфотографировал полную Луну с борта Международной космической станции, запечатлев, как она уходит за земной горизонт и меняет форму под воздействием атмосферы.

Напомним, в США НАСА открыло прием заявок на новый набор астронавтов для программы Artemis. В агентстве заявили, что отобранные кандидаты смогут участвовать в будущих лунных миссиях, в частности жить и работать на лунной базе, а также помогать в подготовке пилотируемых полётов на Марс.

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