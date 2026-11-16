В Польше глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий назвал успехом встречу президента Кароля Навроцкого с представителями политических сил по вопросу Конституционного суда. Переговоры состоялись в Бельведере. Богуцкий отметил, что за одним столом собрались политические среды, которые обычно находятся в оппозиции друг к другу.

Участники встречи

По данным Polsat News, в переговорах приняли участие представители Польской крестьянской партии, Польши 2050, партии Razem, Конфедерации, Конфедерации Польской короны, партии «Право и справедливость», Rozwój Plus и сенатского объединения Nowa Polska-Centrum.

Польскую крестьянскую партию представляли глава клуба Кшиштоф Пашик и его заместительница Магдалена Срока. От Польши 2050 прибыли заместитель главы клуба Павел Слиж и заместитель министра цифровизации Михал Граматыка. От партии «Право и справедливость» присутствовали глава клуба Мариуш Блащак и вице-президент партии Пшемыслав Чарнек.

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Представители Левых и Гражданской коалиции на встречу в понедельник не пришли.

Заявление Богуцкого

Богуцкий заявил, что разговор был непростым, а участники не соглашались по всем вопросам. В то же время, по его словам, никто не покинул стол переговоров и не прервал дискуссию. Он также назвал успехом готовность присутствовавших политических сил к диалогу.

После встречи глава президентской канцелярии обратился к лицам, которые сейчас находятся в Конституционном суде. Он призвал их не усугублять ситуацию, которую считает не имеющей правовых оснований, и воздержаться от эскалации.

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