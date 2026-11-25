75-й юбилейный конкурс красоты «Мисс Вселенная», который в этом году прошел в Пуэрто-Рико, оказался в центре целой серии скандалов. Среди основных споров — бойкоты, судебные иски и финансовые конфликты. 1. Отсутствие шести стран Юго-Восточной Азии Одним из самых обсуждаемых инцидентов стало отсутствие представительниц сразу шести стран Юго-Восточной Азии — Таиланда, Индонезии, Вьетнама, Малайзии, Сингапура и Лаоса. Причиной стал контрактный конфликт между Miss Universe Organization и тайским бизнесменом Наватом Ицарагрисилом, который занимается организацией национальных отборочных конкурсов в этих странах. Спор возник из-за прав на национальные франшизы и полномочий назначать организаторов. В результате представительницы шести государств не смогли принять участие в юбилейном конкурсе.

2. Протест «Мисс Франция»

В мае организаторы национального конкурса «Мисс Франция» отозвали свою представительницу в знак протеста против проблем, сопровождавших предыдущий конкурс, в частности скандала с фальсификацией голосов в связи с победой Фатимы Бош.

Впоследствии Miss Universe Organization сформировала специальный отборочный комитет, который назначил новую представительницу Франции, которая всё же приехала в Пуэрто-Рико для участия в финале.

3. Проблемы с американскими визами

Представительницы Непала и пяти африканских стран: Анголы, Республики Конго, Южного Судана, Замбии и Зимбабве были вынуждены отказаться от участия из-за проблем с получением американских виз.

4. Неудачное дефиле на пляже

Отдельное возмущение вызвало неофициальное мероприятие Beauty on the Beach. Во время показа конкурсантки должны были дефилировать по песчаной поверхности на высоких каблуках, из-за чего спотыкались и теряли равновесие. Мероприятие подверглось критике из-за недостаточной организации и несоответствующих условий для проведения показа.

5. Непрозрачность судейства

Перед финалом организаторы не объявили состав жюри, что вызвало недовольство поклонников конкурса. Также оставались непонятными критерии оценки, принципы распределения баллов и механизмы проверки результатов. Ранее к этому процессу привлекали независимых аудиторов, однако теперь их участия не было видно.

CNN сообщили, что Miss Universe Organization не ответила на запрос относительно процедуры судейства до проведения финала.

6. Судебный иск «Мисс Ямайка»

Один из самых серьезных скандалов связан с бывшей представительницей Ямайки Габриэль Генри, которая в сентябре 2026 года подала судебный иск против Miss Universe Organization и связанных с ней компаний.

Инцидент, из-за которого возник иск, произошёл 19 ноября 2025 года во время предварительного этапа конкурса в Бангкоке, когда во время дефиле в вечернем платье Генри упала со сцены с высоты примерно полутора метров из-за незащищённого отверстия в сценической конструкции. По утверждению конкурсантки, отверстие не было должным образом обозначено, а освещение затрудняло обзор. В результате падения она потеряла сознание и получила серьезные травмы головы, в частности внутричерепные кровоизлияния.

Генри находилась в больнице с 19 ноября по 10 декабря 2025 года, и, по её словам, травмы имели серьёзные последствия для её профессиональной жизни: в частности, она не смогла вернуться в медицинскую резидентуру по специальности «офтальмология» и нуждается в дальнейшем лечении и реабилитации. В иске речь идет о халатности организаторов, ненадлежащем обеспечении безопасности сцены и недостаточном контроле за персоналом.

В свою очередь, Miss Universe Organization заявила, что на момент появления сообщений об иске не получала официальных документов. Организация также подчеркнула, что ответственность за обустройство сцены и безопасность мероприятия лежала на местных организаторах. В то же время представители организации заявили, что оплачивали лечение Генри в Таиланде и дальнейшую медицинскую помощь на Ямайке. Поэтому судебное разбирательство еще продолжается.

7. Внутренняя борьба за контроль

За кулисами конкурса разгорелся ещё и корпоративный конфликт между двумя структурами — MU East и MU West, которые делят контроль над организацией. С одной стороны стоит тайская бизнесвумен Энн Джакраджутатип, основательница JKN Global Group, а с другой — мексиканский бизнесмен Рауль Роча Канту.

Между сторонами возникли споры относительно управления организацией, финансовых решений и полномочий представителей. Нават Ицарагрисил утверждает, что фактически руководит MU East, однако его полномочия оспаривают представители западного блока.

Кстати, именно Ицарагрисил в прошлом году спровоцировал массовый уход участниц, публично раскритиковав будущую победительницу Фатиму Бош из Мексики в присутствии других конкурсанток.

8. Финансовые и юридические проблемы

Энн Джакраджутатип — одна из ключевых владелиц «Мисс Вселенная» и основательница тайской компании JKN Global Group. Её компания столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями и процедурой реструктуризации долгов. Кроме того, в Таиланде её заочно приговорили к двум годам лишения свободы по делу о мошенничестве с корпоративными облигациями на сумму 30 миллионов батов.

Из-за финансовых проблем JKN возникли вопросы относительно того, насколько стабильно положение компании в структуре собственности конкурса.