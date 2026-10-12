Болгария обратилась к Европейскому Союзу и НАТО за технической помощью в расследовании атак беспилотников на два коммерческих судна в своей исключительной экономической зоне в Черном море. Об этом агентство Anadolu сообщило со ссылкой на болгарское правительство.

Обращение к ЕС и НАТО

Премьер-министр Румен Радев в письмах к председателю Европейского совета Антониу Коште, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте призвал союзников отдать приоритет расследованию.

По его словам, Болгария осуждает военные атаки на коммерческое судоходство и гражданские экипажи и намерена установить ответственных. София также поддерживает контакт с НАТО по поводу возможной помощи союзников.

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Поиск доказательств

Болгарские власти также обратились в Европейское агентство по безопасности на море, поскольку не смогли найти обломки дронов, которые могли бы помочь установить их происхождение. Запрашиваемая поддержка должна помочь исследовать вещественные доказательства, спутниковые данные и другую информацию, собранную в ходе расследования.

6 октября Радев сообщил на заседании правительства, что около трех часов ночи по местному времени два коммерческих судна подверглись атакам с применением морских и воздушных беспилотников. Оба судна получили повреждения. После установления виновника Болгария планирует использовать дипломатические и правовые механизмы в соответствии с международным правом.

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