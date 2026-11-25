Болгария проводит масштабные совместные учения Военно-морских и Военно-воздушных сил в Чёрном море после многочисленных атак беспилотников на гражданские торговые суда.

В пресс-службе Министерства обороны страны отказались раскрывать характер маневров, сославшись на статью 26 болгарского Закона о защите секретной информации, согласно которой эти сведения являются служебной тайной.

Согласно навигационному предупреждению НАВИМ 864/26 болгарской службы управления морским движением, в связи с учениями участок акватории Чёрного моря площадью около 9 тыс. км² временно объявлен опасным для судоходства, стоянки на якоре, рыболовства и подводных работ.

Вблизи берегов Болгарии уже подверглись ударам семь торговых судов, а министр обороны Димитар Стоянов 20 ноября на встрече с послом Австрии подчеркнул, что ВМС и ВВС страны поддерживают постоянную готовность к реагированию на угрозы. На фоне обострения ситуации бывшие министры обороны Болгарии и Румынии Бойко Ноев и Йоан Мирча Пашку также призвали ЕС создать отдельную военноморскую миссию EUNAVFOR Black Sea для защиты судоходства по образцу операции ASPIDES в Красном море.

Об этом сообщило болгарское издание Maritime.bg.

В Чёрном море примерно в 75 километрах к юго-востоку от мыса Калиакра морской дрон поразил и затопил грузовое судно Betul 8. Инцидент произошёл в понедельник утром в исключительной экономической зоне Болгарии.

Ранее сообщалось, что 14 ноября вечером дрон поразил нефтяной танкер Evia Petrol V под греческим флагом. Судно находилось в четырех морских милях к востоку-юго-востоку от Сулины. Примерно через 35 минут дрон поразил балкер Marsol, который находился в пяти морских милях к юго-востоку от Сулинского канала. На борту судна также возник пожар.

Грузовое судно Larissa 1 13 ноября подверглось атаке беспилотника во время движения в территориальных водах Румынии. Судно направлялось в порт Сулина, откуда должно было отправиться в Украину.

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