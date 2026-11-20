Болгария усилила патрулирование своей исключительной экономической зоны в Чёрном море после атак беспилотников на гражданские суда.

К операциям привлечены два штурмовика Су-25 и два вертолета AS532 Cougar.

Вертолеты используются для разведки, наблюдения и спасения людей. Су-25 обеспечивают воздушное сопровождение и могут служить дополнительным средством защиты в случае повторных атак дронов.

У Болгарии нет специализированных морских патрульных самолетов, поэтому она вынуждена использовать имеющуюся авиацию. По оценке World Air Forces 2026, у страны есть пять действующих Су-25К. Еще один двухместный Су-25УБК указан в данных Military Balance.

Таким образом, для патрулирования задействована значительная часть имеющегося парка штурмовиков.

Источник: Defense Express.

Болгария пока не располагает достаточными техническими возможностями для обнаружения и уничтожения беспилотников в акватории Чёрного моря. Об этом заявил премьер-министр Румен Радев на конференции «Чёрное море 2026: Ближний Восток».

С начала октября в экономической зоне Болгарии подверглись атаке уже семь кораблей.

Видео: в Чёрном море у побережья Болгарии после атаки дронов затонул зерновоз.

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