В Нигерии бои между JNIM и группировками, связанными с «Исламским государством», распространились на северо-западные районы страны. Как сообщает The Rio Times, столкновения также происходили в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и западной части Нигера. Аналитик Вассим Насибия назвал эскалацию беспрецедентной по масштабу.

Сообщалось о гибели сотен бойцов, однако независимо подтвержденного числа жертв нет. По оценке издания, столкновения происходят в приграничных районах, где государственная власть наиболее слаба. Распространение боев на северо-запад Нигерии связывает конфликт в Сахеле с территориями, где уже пересекаются джихадистская активность и бандитизм.

Переработка золота в Эфиопии

10 октября в Эфиопии запустили первый в стране завод по переработке золота стоимостью 50 млн долларов. Предприятие было создано как совместное предприятие; оно будет предоставлять услуги по плавке, анализу, очистке и литью золота, а также производить золотые слитки. Премьер-министр Абий Ахмед заявил, что завод должен расширить внутреннюю переработку сырья и привлекать золото из соседних стран.

Эфиопские инвесторы, отвечающие критериям квалифицированных инвесторов, также получили право участвовать в первичном публичном размещении акций Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals в Нигерии. Предложение по цене 525 найр за акцию продлили до 27 октября; для продажи доступны 4,1 млрд акций.

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Неподтвержденное обвинение относительно удара в Судане

Суданская правозащитная группа Emergency Lawyers заявила, что в результате авиаудара возле границы с Египтом на севере Судана погибли как минимум 72 старателя. Организация возложила ответственность на египетские ВВС, однако это обвинение независимо не подтверждено. Египетские военные сообщили о кампании против незаконной добычи золота на юге Египта, не упомянув о предполагаемой гибели старателей.

12 октября суданские гражданские и политические группы, выступающие против войны, провели в Аддис-Абебе встречу с механизмом «Квинтет» при участии Африканского союза, ООН, IGAD, Лиги арабских государств и ЕС. Они предложили временное прекращение огня, гуманитарный доступ и всеобъемлющий политический диалог. Участники согласились создать подготовительный комитет, однако сроки его формирования не уточнялись.

Прогноз МВФ

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Африки на 4,5% в 2026 году и на 5% в 2027 году. В то же время фонд ожидает, что объем помощи на развитие для стран континента в 2026 году сократится еще на 12%.

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