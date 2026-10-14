В Йемене усиление боевых действий на нескольких фронтах перегрузило больницы и осложнило доступ к гуманитарной помощи примерно для 800 тысяч человек. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на гуманитарные организации.

Больницы принимают сотни раненых

По данным Международного комитета Красного Креста, медицинские учреждения вблизи линии фронта в Марибе, Таизе и на побережье Красного моря фиксируют беспрецедентное число пациентов с ранениями от оружия. Некоторые больницы за одну неделю приняли более 700 пострадавших.

Координатор МККК по вопросам здравоохранения Ферас Абусамра заявил, что персонал, оказывающий помощь пациентам с травмами, работает под огромным давлением. Лишь небольшая часть медицинских учреждений, продолжающих работу в стране, способна обеспечить комплексную помощь пострадавшим от травм. Больницы также сталкиваются с нехваткой хирургических материалов, анестетиков, кислорода и лекарств.

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Перемещение людей и нехватка продовольствия

По оценке Международной организации по миграции, с начала новой вспышки боевых действий в последние недели более 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Столкновения возобновились между поддерживаемой Ираном группировкой хуситов и правительственными силами, которых поддерживает Саудовская Аравия.

Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что боевые действия и перекрытие дорог сделали невозможной доставку жизненно необходимой помощи для 800 тысяч человек в Таизе, третьем по величине городе Йемена, и других пострадавших районах. Таиз сейчас принимает наибольшее число людей, спасающихся от боевых действий.

Районы остаются недоступными

По данным ВПП, отдельные районы стали недоступными из-за боевых действий и закрытия дорог. Запасы пшеничной муки почти исчерпаны, а продовольствия, оставшегося на местных рынках, может хватить лишь на короткое время. В МККК предупредили, что система здравоохранения Йемена, истощенная более чем десятилетием конфликта, экономическим кризисом, перемещением населения и вспышками болезней, может иметь ограниченные возможности для реагирования на новый массовый приток раненых, если боевые действия еще усилятся.

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