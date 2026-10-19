В Бразилии федеральное правительство 19 октября начало досрочные выплаты повышенной социальной помощи Bolsa Família. Все семьи-получатели должны получить средства до 21 октября — за четыре дня до второго тура президентских выборов 25 октября, сообщает The Rio Times.

График выплат

Выплаты осуществляются в соответствии с последней цифрой социального идентификационного номера NIS. Семьи, чьи номера заканчиваются на 1, получают деньги 19 октября, на 2 — 20 октября, а получатели с номерами, оканчивающимися на цифры от 3 до 9 или 0, — 21 октября.

Минимальная ежемесячная выплата составляет 691 бразильский реал против прежних 600 реалов. Средний размер помощи вырос с 675 до 777 реалов. Bolsa Família — это программа денежной поддержки малообеспеченных семей, которую правительство президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы восстановило в 2023 году.

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Объяснение правительства

Министерство социального развития Бразилии объяснило досрочный единый график выплат рисками, связанными с явлением Эль-Ниньо в 2026–2027 годах. По данным ведомства, в августе и сентябре 2026 года федеральные власти признали 518 ситуаций чрезвычайного положения или бедствия, тогда как за аналогичный период 2025 года таких случаев было 253.

Такой же единый график выплат планируют применять также в ноябре и декабре. Во втором туре выборов президента Бразилии будут соперничать действующий президент Лула, представитель Партии трудящихся, и сенатор от Рио-де-Жанейро Флавиу Болсонару.

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