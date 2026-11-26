Министерство обороны Великобритании уведомило бывших военнослужащих, входящих в стратегический резерв, о необходимости быть готовыми к возможному призыву в случае войны. Военное руководство уже разослало соответствующие письма примерно 50 тысячам ветеранов, чтобы уточнить их готовность вернуться на службу и собрать информацию об их опыте и навыках.

По информации журналистов, резервистов просят перерегистрироваться на военной службе, обновить контактные данные, а также сообщить о месте работы и профессиональных навыках. Это связано с подготовкой Великобритании к возможному привлечению бывших военных в случае чрезвычайной ситуации или начала войны.

По оценкам, около 5% бывших военнослужащих могут быть призваны в Вооруженные силы страны в случае объявления чрезвычайной ситуации. Эта категория называется «Стратегический резерв» и составит третью волну мобилизации в военное время.

Ожидается, что ветеранов могут привлекать для заполнения вакантных должностей в армии, пополнения добровольческого резерва и выполнения задач по обороне страны. Добровольческий резерв состоит из людей, имеющих гражданскую работу, но регулярно проходящих военную подготовку.

Министр по делам ветеранов Келвин Бейли заявил, что стратегический резерв может сыграть важную роль в сдерживании российской агрессии.

Как отмечает The Telegraph, письма получили бывшие военнослужащие всех трех видов Вооруженных сил Великобритании. Документы подписали соответствующие руководители военных структур.

Министерство обороны собирает информацию о профессиональных навыках и опыте ветеранов, чтобы в случае необходимости оперативно определить, кого можно привлечь к выполнению военных задач.

Этот шаг предпринимается на фоне усиления угроз безопасности со стороны России и попыток Владимира Путина проверить решимость НАТО.

Ранее министр обороны Великобритании Уэс Стритинг предупреждал, что страна должна быть готова к войне в течение ближайших 1000 дней. Он также подчеркивал, что Великобритания должна «быть готова вместе с союзниками воевать и побеждать».

Об этом сообщают британские издания The Paper и The Telegraph.

Напомним, Болгария проводит масштабные совместные учения Военно-морских и Военно-воздушных сил в Чёрном море после многочисленных атак беспилотников на гражданские торговые суда.

Читай нас в