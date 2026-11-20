Британской армии необходимо коренным образом пересмотреть подготовку пехотных подразделений с учетом опыта Украины в противостоянии российскому вторжению и ведении современной войны. В частности, речь идет о необходимости обучить половину личного состава пехоты применению беспилотников.

Одним из ключевых преимуществ украинской системы называют скорость внедрения новых технологий и военных инноваций.

Согласно новому докладу Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), около 45% личного состава британского пехотного батальона должны быть вовлечены в работу с беспилотными системами.

«Британский батальон лёгкой пехоты в полном составе насчитывает 561 человек. Если бы британская армия переняла украинский уровень использования БПЛА, примерно 45 % формирования составил бы комплекс БПЛА», — говорится в отчёте.

Авторы исследования подчеркивают, что украинский опыт уже коренным образом изменил представления о современном бою. Одним из главных преимуществ украинской системы называют скорость внедрения инноваций. Военные на передовой могут заказывать необходимые модификации беспилотников и участвовать в их совершенствовании. Благодаря этому процессы, которые в европейских оборонных структурах могут длиться годами, в Украине иногда занимают всего несколько дней.

RUSI также обращает внимание на то, что беспилотные системы не должны полностью заменять традиционное вооружение. Напротив, специалисты по беспилотникам будут служить вместе с традиционными специалистами по вооружению, которые используют минометы, пулеметы и противотанковые ракеты, а не полностью их заменят.

«Миномет заставляет вражеские войска укрываться на земле, чтобы минимизировать воздействие осколков. В таком положении они уязвимы для FPV. В свою очередь, солдату, подвергшемуся атаке FPV, рекомендуется убежать в лес, что заставит FPV замедлиться, а затем открыть по нему огонь. Однако, находясь в вертикальном положении, солдат становится уязвимым для минометного огня. Поэтому разрушительная тактика заключается в том, чтобы либо прижать пехоту на открытой местности минометом, а затем уничтожить её с помощью FPV, либо, наоборот, нанести первоначальный удар с помощью FPV, чтобы заставить войска бежать к линии леса, заранее нацеленной на миномет, а затем обстрелять их из него», — говорится в отчете.

Еще одним важным выводом является фактическое исчезновение безопасных зон на поле боя. Благодаря постоянному наблюдению с воздуха перемещения военных становятся заметными для противника практически в любой момент. В Институте подчеркнули: каждый украинский и российский солдат знает, что враг его почти постоянно видит. Дроны полностью изменили концепцию маскировки – единственное место, которое дроны не видят, это под землей.

Особую роль беспилотники играют и в логистике. Поставка боеприпасов, оборудования и других необходимых грузов всё чаще осуществляется с помощью воздушных и наземных роботизированных платформ.

В докладе приводится пример украинской бригады, которая в течение одного месяца выполнила 824 миссии по доставке грузов с помощью наземных беспилотных платформ. Масса грузов во время таких операций составляла от 100 до 150 килограммов.

В то же время использование роботизированной техники сопровождается значительными потерями. По оценкам исследователей, даже при 80% успешности миссий батальон может ожидать потери 10–20 БПЛА многофункционального назначения в неделю. Обычно считается, что 50% платформ, поддерживающих наступательные действия, будут потеряны в ходе операции.

В RUSI предупреждают: современным армиям теперь придется адаптироваться к логистике, которая в значительной степени зависит от беспилотных аппаратов на земле и в воздухе.

Об этом пишет The Independent.



Великобритания использует данные с поля боя в Украине для разработки ИИ-роев дронов.

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