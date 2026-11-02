Великобритания перехватила российское разведывательное судно у берегов Шотландии — The Telegraph

Королевский военно-морской флот Великобритании перехватил вблизи Внешних Гебридских островов у побережья Шотландии российское разведывательное судно «Виктор Леонов» класса «Вишня». Судно вело наблюдение за военными кораблями стран НАТО во время масштабных учений Strike Warrior.

Вертолёты Merlin Королевского ВМФ, переброшенные на базу Глазго-Прествик, в течение нескольких дней отслеживали российский корабль в районе проведения маневров. Представители командования британского флота подчеркнули полную готовность к круглосуточной защите территориальных вод.

По данным оборонных ведомств, активность военно-морских сил РФ в британских и прилегающих водах за последний год выросла на 25%.

Источник: The Telegraph.

Четыре китайских исследовательских судна, которые с мая неоднократно замечали вблизи Тайваня, могли собирать данные о международных подводных кабелях связи.

Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20, который находился над Балтийским морем и представлял угрозу для гражданской авиации.

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