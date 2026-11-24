Великобритания в течение нескольких лет закупала для Украины взрывчатое вещество, которое продавец позиционировал как более мощный аналог C4, однако расследование Financial Times выявило, что оно могло не содержать ключевого компонента военного пластида — RDX.

Контракты на десятки миллионов фунтов заключались с американской компанией Tripwire South LLC, которую возглавляет торговец оружием Райан Моррис.

По данным расследования, британское Минобороны получало паспорта безопасности, в которых указывалось наличие RDX, хотя собственные лабораторные анализы ведомства этого не подтвердили.

Взрывчатое вещество EDC-4 поставлялось для использования в украинских ударных дронах. Британские парламентарии заявили, что ситуация могла поставить под угрозу жизни украинских военных и привести к напрасной трате средств налогоплательщиков.

Моррис и его компания отрицают обвинения, утверждая, что продукция содержала RDX, соответствовала заявленным характеристикам и не вызвала проблем или жалоб.

Источник: Financial Times

Союзникам необходимо оказать Украине больше помощи на зимний период, чем они уже анонсировали. Великобритания готова обсудить с Киевом дополнительные меры поддержки, которые помогут стране пережить эту зиму.

Международные союзники должны спланировать и обеспечить военную поддержку Украины не только на период предстоящей зимы, но и на весь 2027 год, чтобы Силы обороны могли надежно удерживать фронт и иметь сильную позицию для будущих переговоров. Об этом заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг во время 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Великобритания стала первой страной, которая распространила санкционные ограничения на все десять крупнейших нефтедобывающих компаний России. В новый пакет, о котором Лондон объявил в четверг на фоне саммита Европейского политического сообщества в Дублине, вошла компания «Славнефть», проект «Восток Ойл» компании «Роснефть», крупные угольные предприятия, а также суда так называемого «теневого флота», транспортирующие российскую нефть и сжиженный природный газ.

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