Великобритания нашла способ направить замороженные российские активы на нужды обороны Украины — The Sunday Times

Великобритания вместе с рядом европейских государств вновь рассматривает возможность использования замороженных российских суверенных активов для финансирования обороны Украины. В Лондоне надеются, что изменения в политическом руководстве отдельных стран Европы помогут преодолеть прежние разногласия по этому вопросу.

Британский премьер-министр Энди Бернем и министр иностранных дел Эд Милибэнд поддерживают возобновление обсуждения механизмов использования российских средств, замороженных после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Во время панельной дискуссии в Варшаве на прошлой неделе Милибенд подчеркнул, что европейским государствам придется принять ряд важных решений для дальнейшей поддержки Украины. Одним из них должен стать вопрос о российских суверенных активах.

«Европе придется принять важные решения, в том числе и в отношении российских суверенных активов… Я думаю, нам нужно вернуться к этому вопросу», — заявил глава британского внешнеполитического ведомства.

В канцелярии британского премьера также подтвердили готовность Лондона работать с международными партнерами над возможными способами использования заблокированных российских средств.

«Поскольку российские атаки на Украину продолжают усиливаться, премьер-министр будет сотрудничать с международными партнерами для изучения ряда вариантов, в частности использования российских суверенных активов для укрепления украинной обороны», — сообщили на Даунинг-стрит.

Британская сторона рассчитывает, что политическая ситуация в Европе стала более благоприятной для возобновления переговоров. В частности, Венгрия, которая ранее блокировала инициативы по использованию российских активов, теперь находится под другим политическим руководством.

Кроме того, по имеющимся данным, Швеция, Финляндия и Германия заинтересованы в повторном рассмотрении возможности направления российских средств на поддержку Украины.

Европейская комиссия тем временем анализирует финансовые потребности украинского государства и должна представить возможные варианты дальнейших действий. Особое внимание европейские чиновники уделяют юридическим и финансовым рискам, связанным с использованием российских активов, значительная часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

Источник: The Sunday Times

Ранее ПАСЕ призвала использовать замороженные активы РФ для выплаты компенсаций Украине.

Напомним, Бельгия категорически отказалась передавать Украине замороженные активы РФ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил благодарность главам МИД Швеции, Польши, Нидерландов и Испании за их совместную инициативу. Речь идет о письме в Европейскую комиссию с призывом использовать замороженные российские активы в интересах Украины.

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