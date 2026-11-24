Британские оборонные компании, поставляющие оружие Украине, ужесточают меры безопасности из-за угрозы российских диверсий.

Некоторым сотрудникам даже выдали специальные зеркала на палках, чтобы проверять днище автомобилей на наличие взрывных устройств.

По данным The Times, руководители оборонных предприятий опасаются покушений, поджогов и других атак. Некоторые из них уже пользуются охраной, но вынуждены менять маршруты передвижения, а сотрудникам рекомендуют не ездить на работу одним и тем же путем каждый день.

24 ноября представители MI5 и Министерства обороны Великобритании во время закрытой встречи предупредили военных подрядчиков о необходимости усилить защиту предприятий.

Компании усиливают охрану периметров, устанавливают дополнительные камеры видеонаблюдения, более строго проверяют персонал и ограничивают доступ к информации.

Источник: The Times

Великобритания в течение нескольких лет закупала для Украины взрывчатку, которую продавец позиционировал как более мощный аналог C4, однако расследование Financial Times выявило, что она могла не содержать ключевого компонента военного пластика — RDX.

Союзникам необходимо оказать Украине больше помощи на зимний период, чем они уже объявили. Великобритания готова обсудить с Киевом дополнительные меры поддержки, которые помогут стране пережить эту зиму.

Международные союзники должны спланировать и обеспечить военную поддержку Украины не только на период предстоящей зимы, но и на весь 2027 год, чтобы Силы обороны могли надежно удерживать фронт и иметь сильную позицию для будущих переговоров. Об этом заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг во время 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Великобритания стала первой страной, которая распространила санкционные ограничения на все десять крупнейших нефтедобывающих компаний России. В новый пакет, о котором Лондон объявил в четверг на фоне саммита Европейского политического сообщества в Дублине, вошла компания «Славнефть», проект «Восток Ойл» компании «Роснефть», крупные угольные предприятия, а также суда так называемого «теневого флота», транспортирующие российскую нефть и сжиженный природный газ.

Читай нас в