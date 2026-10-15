Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что правительство рассматривает возможность условно-досрочного освобождения примерно половины заключённых за помощь бандам. По его словам, освобождённые будут находиться под надзором и должны будут выполнять определённые условия.

Как сообщает The Rio Times, Букеле объявил об этом 13 октября во время пресс-конференции в президентском дворце в Сан-Сальвадоре. Он заявил, что власти оценивают дела большого числа людей, которые, по его словам, виновны и заслуживают заключения, однако для многих из них может быть сделано исключение с учётом «особых условий», в которых находилась страна. Сроков реализации такого плана он не назвал.

Кого могут освободить

Букеле разделил членов банд и людей, которые помогали им под принуждением в районах, контролируемых группировками. В качестве примера он привёл молодых людей, предупреждавших банды о приближении полиции. В то же время он отметил, что причастность к тяжким преступлениям, в частности помощь в сокрытии тела убитого человека, должна оцениваться иначе.

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По словам президента, государство определило критерии в зависимости от степени сотрудничества с бандами. При этом он не уточнил, какой именно орган будет применять эти критерии и принимать окончательные решения в каждом деле.

Чрезвычайное положение и правовые возражения

Чрезвычайное положение для борьбы с бандами в Сальвадоре действует с 27 марта 2022 года и продлевается ежемесячно. По данным правительства, за это время в рамках чрезвычайного режима были задержаны более 93 162 человек. Правозащитные организации сообщают о более чем 500 смертях задержанных под стражей и более чем 6 500 жалобах, преимущественно на произвольные аресты.

Юристка правозащитной организации Unidehc Ивания Крус заявила, что президент не может самостоятельно освобождать людей. По данным El Faro, законодательство Сальвадора предусматривает, что освобождение задержанного может санкционировать только судья. Букеле также сказал, что хотел бы отменить чрезвычайное положение в будущем, но конкретных сроков не назвал.

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