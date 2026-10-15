В Германии Бундестаг обсудил инициативы оппозиционных Левой партии и «Зелёных» о признании юридической ответственности страны за преступления Германской империи против народов овагереро и нама на территории современной Намибии. После 30-минутных дебатов оба предложения передали на дальнейшее рассмотрение в комитет по иностранным делам, сообщает Anadolu Agency.

Требования оппозиционных партий

Левая партия призвала правительство Германии официально признать полную историческую и юридическую ответственность по международному праву за преступления, совершённые Германской империей. Она также потребовала незамедлительно выплатить всеобъемлющие репарации непосредственно потомкам людей, которые были убиты или подвергались преследованиям.

«Зелёные» предложили, чтобы Федеративная Республика Германия официально извинилась перед Намибией и потомками жертв. Их инициатива также предусматривает возвращение культурных артефактов и человеческих останков, хранящихся в немецких коллекциях.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дебаты в парламенте

Во время дебатов депутаты Левой партии повернулись спинами к представителю ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Рональду Глезеру, когда тот выступал в парламенте. Другой депутат AfD Александр Вольф раскритиковал эти предложения, заявив, что они отражают, по его мнению, немецкую ненависть к себе лево-зелёных идеологов, а не подлинную заботу о Намибии.

Германия управляла территорией современной Намибии как колонией в 1884–1915 годах. В 1904–1908 годах немецкие колониальные силы провели кампанию массового насилия против овагереро и нама. По оценкам, около 100 тысяч человек были убиты, умерли от жажды или погибли в лагерях содержания; историки широко считают эти события первым геноцидом XX века.

Читай нас в