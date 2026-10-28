CBS News: помилования Трампа лишили жертв $119 млн — Interia

В США помилования, предоставленные президентом Дональдом Трампом осужденным за финансовые преступления, лишили потерпевших как минимум 119 млн долларов компенсаций. Об этом говорится в расследовании CBS News, о котором сообщает Interia.

Анализ более 160 решений

CBS News проанализировал более 160 решений о применении актов помилования, принятых после инаугурации Трампа в январе 2025 года. По выводам телеканала, около 70% этих решений были приняты в обход традиционного официального порядка рассмотрения. Если включить лиц, осужденных за нападение на Капитолий 6 января 2021 года, которых Трамп массово помиловал вскоре после вступления в должность, доля таких случаев возрастает до 92%.

Как утверждает CBS News, в Белом доме действует группа юристов и лоббистов, имеющих доступ к президенту и добивающихся помилований для своих клиентов, осужденных в том числе за мошенничество, растраты и создание финансовых пирамид. Телеканал сообщил, что как минимум у 18 помилованных лиц были выявлены прямые связи с Белым домом — через лоббистов или адвокатов, а также пожертвования от осужденных или членов их семей на предвыборную кампанию Трампа.

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Дело Карлоса Уотсона

Одним из примеров CBS News называет журналиста Карлоса Уотсона, который в 2017 году собирал средства для медиастартапа OZY Media. По данным расследования, он привлек 37 млн долларов, а в 2024 году суд признал его виновным в мошенничестве. Уотсона приговорили к 10 годам лишения свободы и обязали вернуть вложенные инвесторами средства.

По данным Interia, в марте 2025 года Трамп отменил для Уотсона обязанность возместить инвесторам убытки и заменил десятилетний срок лишения свободы на уже отбытое им время содержания под стражей во время расследования. CBS News оценивает, что из-за актов помилования осужденные за финансовые преступления избежали выплат на сумму более 1,1 млрд долларов. Эта сумма включает не только компенсации потерпевшим, но и платежи в федеральный Фонд жертв преступлений и штрафы, наложенные фискальными органами.

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