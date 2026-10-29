Во Франции 30 октября должен состояться 24-часовой забастовка докеров в портах Гавр, Руан, Дюнкерк, Кале и Марсель-Фос. Федерация портовых работников CGT заявила, что из-за акции портовая деятельность в этих городах может сократиться на 95%, сообщает The Rio Times.

Причины забастовки

Забастовка является частью призыва европейских профсоюзов портовых работников против войны и вооружения портов. К требованиям также добавились вопросы оплаты труда и запланированного сокращения бюджетных расходов.

21 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню встретился с лидерами профсоюзов в Матиньоне. Переговоры длились около двух с половиной часов. Глава CGT Софи Бине заявила, что правительство не предложило никаких мер и не признало требований профсоюзов.

Профсоюзы выступают против программы экономии объемом около 54 млрд евро, которую Лекорню объявил 17 сентября для бюджета на 2027 год. По данным издания, протесты начались с жалоб студентов на кадровое обеспечение учебных заведений, а затем охватили требования относительно зарплат, стоимости жизни и пенсий.

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Следующие акции

31 октября группы движения «желтых жилетов» призвали к митингам у мэрий и Национального собрания. В отдельных местах к ним могут присоединиться профсоюзы работников образования, в частности SUD Éducation.

На 5 ноября пять профсоюзных конфедераций — CFDT, CGT, FO, Unsa и FSU — поддержали общенациональный день протестов. Акция будет посвящена вопросам зарплат, пенсий, государственных услуг и бюджета.

Во время предыдущей акции 24 октября Министерство внутренних дел Франции насчитало 410 тыс. протестующих по всей стране, в том числе 110 тыс. в Париже. CGT оценила число участников почти в 800 тыс. Полиция сообщила о 1314 задержаниях, а министерство — о 53 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов.

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